41.81 / 42.42 43.60 / 44.29
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Українські моряки повернуться після полону додому: ГУР та МЗС провели успішну операцію

11:04 23 січня 2025
Galaxy Leader захопили у листопаді 2023, фото з відкритих джерел

Україна продовжує звільняти своїх громадян з полону та повертати з окупованих територій. Незабаром додому повернуться три українські моряки, які перебували у полоні хуситів.

Про успішну операцію Міністерства закордонних справ (МЗС) та Головного управління розвідки (ГУР) повідомили у МЗС.

За інформацією відомства, троє українських моряків були затримані під час захоплення вантажного судна Galaxy Leader у листопаді 2023 року, яке йшло під прапором Багамських островів. На борту перебували 25 членів екіпажу Болгарії, Філіппін, Мексики, а також України.

Наразі українців звільнили з полону. Моряки перебувають у безпеці й під опікою українських дипломатів. Усі в доброму фізичному стані, мають всі необхідні документи й вже незабаром повернуться додому.

РЕКЛАМА

МЗС висловило вдячність султанату Оман й МЗС Оману за увагу до долі моряків й посередницьке сприяння їхньому визволенню з неволі.

За даними розвідки, звільнені моряки вже прямують на зустріч з родинами, після чого їх чекатиме реабілітація.

Операція зі звільнення моряків тривала більше року й включала складний неофіційний переговорний процес з хуситами й іншими дотичними сторонами.

РЕКЛАМА

Перший контакт з полоненими українцями було встановлено 3 квітня 2024-го, через п'ять місяців після захоплення судна.

Нагадаємо, напередодні Нового року Україна повернула з російського полону 189 українців, серед яких були 24 українські моряки.

РЕКЛАМА

151

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

В Україні частина пенсіонерів можуть втратити пенсії з інвалідності

Ані інвалідів, ані пенсії з інвалідності: у липні-2025 на українців з особливими потребами чекає потрясіння?

Гороскоп на 23 січня&nbsp;— Прогноз астрологів на 23 січня 2025 року

Зло повернеться бумерангом: які випробування чекають на представників усіх знаків зодіаку 23 січня

Пугачова, фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

«Зустріли на Кіпрі стареньку Пугачову»: у мережі викрили популярний міф про Примадонну

Іногородні пенсіонери не можуть їздити безкоштовно у столичній підземці. Фото «Київпастранс»

Чи має іногородній пенсіонер право на безкоштовний проїзд у столичному транспорті без «Карти киянина»: пояснює юрист

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту