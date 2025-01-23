Українські моряки повернуться після полону додому: ГУР та МЗС провели успішну операцію

Україна продовжує звільняти своїх громадян з полону та повертати з окупованих територій. Незабаром додому повернуться три українські моряки, які перебували у полоні хуситів.

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Про успішну операцію Міністерства закордонних справ (МЗС) та Головного управління розвідки (ГУР) повідомили у МЗС.

За інформацією відомства, троє українських моряків були затримані під час захоплення вантажного судна Galaxy Leader у листопаді 2023 року, яке йшло під прапором Багамських островів. На борту перебували 25 членів екіпажу Болгарії, Філіппін, Мексики, а також України.

Наразі українців звільнили з полону. Моряки перебувають у безпеці й під опікою українських дипломатів. Усі в доброму фізичному стані, мають всі необхідні документи й вже незабаром повернуться додому.

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МЗС висловило вдячність султанату Оман й МЗС Оману за увагу до долі моряків й посередницьке сприяння їхньому визволенню з неволі.



За даними розвідки, звільнені моряки вже прямують на зустріч з родинами, після чого їх чекатиме реабілітація.

Операція зі звільнення моряків тривала більше року й включала складний неофіційний переговорний процес з хуситами й іншими дотичними сторонами.

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Перший контакт з полоненими українцями було встановлено 3 квітня 2024-го, через п'ять місяців після захоплення судна.

Нагадаємо, напередодні Нового року Україна повернула з російського полону 189 українців, серед яких були 24 українські моряки.

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