Сімнадцять наших громадян повернулися в Україну з окупованих територій, — Лубинець
На підконтрольну Україні територію повернулося ще 17 українців. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Серед тих, кому допомогли виїхати з тимчасово окупованої території, — чоловік, який втратив кінцівку внаслідок обстрілів і зазнав жорстокого поводження під час незаконного позбавлення волі. Наразі він проходить курс реабілітації.
Складний шлях додому через територію росії здолали літня жінка разом з донькою, які повернулися в Україну самотужки.
Серед евакуйованих також 77-річна жінка, яку вдалося вивезти із зони активних бойових дій. Через хронічні захворювання вона потребує медичного лікування.
Також повернули три родини з Херсонської області, які довгий час жили в умовах окупації.
Окрім того, з Криму евакуювали подружжя, яке вирішило залишити півострів через патріотичну позицію та неприйняття беззаконня, яке чинить російська окупаційна влада.
Також евакуювали літнього чоловіка з інвалідністю, який має порушення зору і потребує спеціалізованої медичної допомоги та догляду.
Допомогли виїхати й чоловікові, який майже три роки перебував на території під окупацією та висловив бажання виїхати.
«Для тих, хто потребує допомоги у поверненні на контрольовану Україною територію, є можливість звернутися до Офісу омбудсмана. Це можна зробити через електронну пошту [email protected], гарячу лінію за номером 800 501 720 або за телефоном 044−299−74−08», — написав омбудсмен.
Нагадаємо, напередодні Нового року 189 українських захисників повернулися з російського полону.56
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