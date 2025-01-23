«У мене зріст 206 см, і я люблю кохатися»: знаменита спортсменка розбагатіла завдяки сайту для дорослих (фото, відео)

Дворазова чемпіонка жіночої НБА, віцечемпіонка світу у складі збірної Австралії, 33-річна Ліз Кембідж, котра красувалася на обкладинці Playboy і знімалася для ESPN, відкрила аккаунт на популярному сайті для дорослих Onlifans і заробляє таким чином більше грошей, ніж на баскетбольному майданчику, повідомляє kurir.rs.

ВІДЕО ДНЯ

Колишня зірка команди «Лос-Анджелес Спаркс» у WNBA та одна з найкращих баскетболісток світу Ліз Кембідж зі зростом 206 сантиметрів нині виступає за китайську команду «Сичуань Юанда». Однак, схоже, найважливіший «підпис» вона поставила, приєднавшись до Onlifans.

Відомо, що контракти баскетболісток набагато слабші за контракти колег-чоловіків, тому найприбутковіший сезон приніс Ліз 221 тисячу доларів «брудними». Зараз вона може похвалитися заробітком понад півтора мільйона доларів. При цьому їй не доводиться важко тренуватися та проводити матчі.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Ліз Кембідж зізналася, що пішла на цей крок не лише через фінанси, а хотіла показати світові інший бік себе.

«Баскетбол був лише частиною мене. Я намагалася збудувати щось нове. Я така людина, що не закриваю жодних дверей», — заявила бронзова призерка Олімпійських ігор.

До речі, Кембідж і раніше була схильна до провокаційних постів, зокрема й у Instagram. Якось вона зняла відео у спідній білизні, залишивши повідомлення: «Хто хоче бути моїм у День святого Валентина? Я не люблю шоколад та цукерки, але я досить солодка».

99

Читайте нас у Facebook