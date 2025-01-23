Під копірку: сімʼя популярного танцівника вразила світлинами

Популярний танцор та хореограф Євген Кот, який нещодавно став татом, показав свої родинні фото. Нагадаємо, влітку минулого року у Євгена і блогерки та спортсменки Наталі Татаринцевої народилась донька, якій дали імʼя Леля. На своїй сторінці у соціальній мережі родина постійно викладає світлини та відео того, як росте Леля. Наталя показала відео та фото з родиною Кота та світлину маленького Євгена, на якого дуже схожа донька. Хоча багато хто з підписників вирішив, що Леля більше схожа на маму.

ВІДЕО ДНЯ

«Копія матусі! — написали у коментарях. — Хай росте щаслива вам на втіху!»

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«Вона — татусик! — висловили думку. — Дуже мила дівчинка».

«Бачу в Лелі і маму, і тата», — прокоментували відео та фото.

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«І мама, і тато, бо мама і тато дуже схожі між собою, — вирішили шанувальники. - Час покаже».

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«Під копірочку доню з татуся малювали», — висловилися у коментарях.

Раніше дружина Володимира Остапчука показала подарунок від чоловіка на народження дитини.

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