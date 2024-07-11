40.60 / 41.15 43.99 / 44.74
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Відомий український хореограф вперше став батьком

17:32 11 липня 2024
Євген Кот та Наталія Татаринцева з новонародженою

У сімʼї танцюриста та хореографа, постійного учасника проєкту «Танці з зірками» Євгена Кота та спортсменки Наталі Татаринцевої народилась перша дитина. Про радісну новину Євген написав на своїй сторінці у соціальній мережі, виклав світлину з пологового, де разом з Наталею тримає немовля.

«Наша принцеса народилася 10.07.24 о 12:12, — написав Кот. — Щасливі зустрітись».

Відомо, що на грандіозній вечірці пара оголосила стать майбутньої дитини. А Наталя зізнавалась, що вони прийняли рішення про партнерські пологи.

РЕКЛАМА

Шанувальники пари та їх зіркові друзі відразу почали вітати з народженням дитини.

РЕКЛАМА

«Бооооожееее котики, вітаю вас!!! — не стримувала емоцій Наталка Денисенко. — Вітаю нову жінку, що прийшла до вас ! Які гарні цифри при народженні! Хай буде найщасливіша!»

«Вітаю вас, — написала Валентина Хамайко. — Бажаю щасливої долі донечці і вам, батькам! Здоров’я і витримки вам».

РЕКЛАМА

«Всім серцем радію за вашу сім'ю, — приєдналась до привітань Ксенія Горб. — Хай росте здоровою, щасливою».

Раніше пара заінтригувала незвичним ім’ям для дітини.

76

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

траса Покровськ&nbsp;— Костянтинівка

Військовий пояснив, що станеться, якщо окупанти дійдуть до траси Покровськ — Костянтинівка

девушка

Козорогам — добрий настрій, Овнам — збільшення доходу, а Стрільцям — яскраві відчуття: що обіцяють зорі на 11 липня

пиріг

Ніжний та ароматний: швидкий пиріг з абрикосами ідеально підійде до чаю або кави

Тищенко та Барановська

Розкішний спосіб життя, попри приховані статки: на чому «погоріла» легенда Миколи Тищенка

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту