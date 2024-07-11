Відомий український хореограф вперше став батьком
У сімʼї танцюриста та хореографа, постійного учасника проєкту «Танці з зірками» Євгена Кота та спортсменки Наталі Татаринцевої народилась перша дитина. Про радісну новину Євген написав на своїй сторінці у соціальній мережі, виклав світлину з пологового, де разом з Наталею тримає немовля.
«Наша принцеса народилася
Відомо, що на грандіозній вечірці пара оголосила стать майбутньої дитини. А Наталя зізнавалась, що вони прийняли рішення про партнерські пологи.
Шанувальники пари та їх зіркові друзі відразу почали вітати з народженням дитини.
«Бооооожееее котики, вітаю вас!!! — не стримувала емоцій Наталка Денисенко. — Вітаю нову жінку, що прийшла до вас ! Які гарні цифри при народженні! Хай буде найщасливіша!»
«Вітаю вас, — написала Валентина Хамайко. — Бажаю щасливої долі донечці і вам, батькам! Здоров’я і витримки вам».
«Всім серцем радію за вашу сім'ю, — приєдналась до привітань Ксенія Горб. — Хай росте здоровою, щасливою».
Раніше пара заінтригувала незвичним ім’ям для дітини.76
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