Відомий український хореограф вперше став батьком

У сімʼї танцюриста та хореографа, постійного учасника проєкту «Танці з зірками» Євгена Кота та спортсменки Наталі Татаринцевої народилась перша дитина. Про радісну новину Євген написав на своїй сторінці у соціальній мережі, виклав світлину з пологового, де разом з Наталею тримає немовля.

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«Наша принцеса народилася 10.07.24 о 12:12, — написав Кот. — Щасливі зустрітись».

Відомо, що на грандіозній вечірці пара оголосила стать майбутньої дитини. А Наталя зізнавалась, що вони прийняли рішення про партнерські пологи.

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Шанувальники пари та їх зіркові друзі відразу почали вітати з народженням дитини.

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«Бооооожееее котики, вітаю вас!!! — не стримувала емоцій Наталка Денисенко. — Вітаю нову жінку, що прийшла до вас ! Які гарні цифри при народженні! Хай буде найщасливіша!»

«Вітаю вас, — написала Валентина Хамайко. — Бажаю щасливої долі донечці і вам, батькам! Здоров’я і витримки вам».

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«Всім серцем радію за вашу сім'ю, — приєдналась до привітань Ксенія Горб. — Хай росте здоровою, щасливою».

Раніше пара заінтригувала незвичним ім’ям для дітини.

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