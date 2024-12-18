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Шоу-бізнес

Найдивніший день народження: дружина Остапчука показала подарунок від чоловіка (фото)

17:50 18 грудня 2024
Володимир Остапчук з дружиною Катериною

Відомий шоумен Володимир Остапчук та його дружина блогерка Катерина Остапчук, які нещодавно стали батьками, поділилися чуттєвими моментами зі своїми шанувальниками. На своїй сторінці у соціальній мережі Катерина виклала чорно-біле відео з пологового будинку з подробицями появи на світ Тимофія.

«Це, звичайно, найдивніший день народження, на якому ми були, — підписала його Катерина. - Але й водночас один з найщасливіших днів у нашому житті».

Катерину та Тимофія вже виписали з пологового, вони налаштовують звичайне життя.

«Тіму 7 днів, — підписала світлину Катя. — Можна вітати, ювіляр у відриві».

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Молода мама повідомила, що у них зʼявилася няня, й показала першу поїздку з сином до лікаря.

«Вова подарував мені машину, щоб ми все одно їздили на його, бо я не довіряю нікому возити Тимофія, — написала Катерина та додала: — Це, до речі, подарунок за Тіма. Бартер.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як дружина Євгена Кота зворушливо звернулася до чоловіка.

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Читайте також: «Вже не знаю, яка тобі потрібна»: Володимира Остапчука застерегли від розлучення

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