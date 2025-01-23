Кейт Міддлтон набралася сміливості: принцеса збирається порушити королівську традицію через свій діагноз

Після одужання від раку Кейт Міддлтон заявила, що перебуває у ремісії і про те, що її життя вже ніколи не буде колишнім.



Перемога у боротьбі з важкою хворобою додала принцесі Уельській впевненості у собі, і вона наважилась на кроки, які раніше не могла б собі дозволити, пишуть британські ЗМІ.



Йдеться, зокрема, про порушення традиції віддавати старшого сина Джорджа до школи-інтернату.

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Раніше всі спадкоємці королівської сім'ї відвідували Гордонстоун у Шотландії, звідки діти можуть їхати додому тільки на вихідних чи на канікулах.

Зараз усі троє спадкоємців Кейт та принца Вільяма навчаються у школі Ламбрук, навчання в якій закінчується у восьмому класі. Майбутньому королеві, як відомо, вже 11 років, і батьки почали обмірковувати, куди відправити дитину надалі.

І саме Кейт заявила Вільяму і навіть королю Чарльзу III, що після пережитого за минулий рік не готова надовго розлучатися зі старшим сином, і вже вивчає навчальні заклади у Лондоні.

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«Враховуючи, який рік видався у Кейт, цілком зрозуміло, що вона хоче ввібрати в себе кожну краплину дитинства Джорджа і сама укладати його спати щовечора», — пояснив виданню інсайдер.

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За його словами, Вільям не проти таких планів. Він, як і Гаррі, сам навчався в Ітонському коледжі — на цьому наполягла покійна принцеса Діана. Але там навчання передбачене лише для хлопчиків. А розлучати дев'ятирічну Шарлотту з братами принцеса не збирається.

Король Чарлз, своєю чергою, тактовно заявив, що батьки самі повинні вирішувати долю своїх дітей. Тому Джордж, скоріше за все, до Шотландії не поїде.

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Нагадаємо, що нещодавно Кейт змогла «перехитрити» громадськість і ЗМІ, і таємно покинути Великобританію, виїхавши на відпочинок в Альпах.

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