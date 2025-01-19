Принцеса не може бути лисою: як Кейт Міддлтон вдалося зберегти волосся при хіміотерапії

Після того, як після відвідин Королівської лікарні Марсдена принцеса Уельська оприлюднила заяву про те, що її хвороба, нарешті, відступила, і вона може повернутися до виконання своїх обов'язків, деякі британці стали задавати питання про те, як Кейт Міддлтон вдалося пройти хіміотерапію і не втратити своє пишне волосся.

ВІДЕО ДНЯ

Дехто навіть висловлював припущення, що принцеса носить перуку, пишуть ЗМІ.

Адже, як відомо, під час хіміотерапії на голову пацієнтам одягають «охолоджуючий капелюшок» — спеціальний пристрій, який зменшує приплив крові до шкіри голови, знижуючи кількість хіміотерапевтичних препаратів, що потрапляють до цієї зони.

Але при носінні такого «капелюшка» людині потрібно, аби на її голові не було жодної волосини.

РЕКЛАМА

За словами принцеси, вона була шокована перспективою залишитись без волосся, тому попрохала лікарів застосувати інші методи. З поваги до статусу Кейт лікарі пішли їй назустріч і не стали наполягати на надто короткій зачісці — на допомогу прийшли новітні технології.

Про це Кейт розповіла під час спілкування з однієї з пацієнток, на голові якої якраз і був такий «капелюшок».

РЕКЛАМА

За словами дружини принца Вільяма, замість гоління налисо їй імплантували в руку під шкіру катетор, який залишався там до закінчення сеансів. Такий пристрій служить для безболісного введення ліків за допомогою спеціальної голки.

РЕКЛАМА

«Я так зродилася з ним, що навіть було шкода розлучатися з ним, коли настав час це зробити», — пожартувала принцеса в розмові.

Зазначимо, що раніше Кейт Міддлтон розповіла про довгострокові побічні ефекти після курсу хіміотерапії, і що вона написала в матері хворої на рак дівчинки.

Нагадаємо, що після одужання Кейт Міддлтон відправила зворушливе послання актрисі, яка перемогла рак.

Фото people.com, instagram.com/theroyalfamily

158

Читайте нас у Facebook