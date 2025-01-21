Кейт Міддлтон всіх перехитрила: стало відомо про «таємну втечу» принцеси з Великобританії

Після того, як Кейт Міддлтон змогла умовити лікарів залишити їй волосся при проведенні хімієтерапії, вже навряд чи хто буде сумніватися, що принцеса завжди зможе добитися своїх цілей, при тому виключено мирним шляхом.

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Так, напередодні стало відомо, що після Різдва Кейт змогла на кілька днів не тільки таємно «вирватись» з обіймів ЗМІ та шанувальників, але й відпочити з сім'єю в Альпах, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Звичайно, Вільям теж брав участь у «втечі», але організатором була саме Кейт, адже відпочивали майбутні король з королевою та дітьми разом з родиною рідного брата принцеси — Джеймсом Міддлтоном.

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«Кейт разом з принцом Вільямом та їхніми дітьми принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї насолоджувалася тихим відпочинком в Альпах трохи більше двох тижнів тому. Кажуть, що вони втекли зі свого будинку в Енмері в маєток Сандрінгем незабаром після Різдва і провели кілька днів далеко від дому разом із членами родини Міддлтон», — йдеться у повідомленні журналістів.

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На жаль, фотографій з Кейт, Вільямом та їхньою родиною з таємної відпустки немає, натомість своїми враженнями від зустрічі з представниками британської королівської родини поділилися працівники курорту.

«Було приємно бачити, як Кейт відпочиває та насолоджується життям. Вони виглядали як звичайна англійська сім'я, і багато хто їх не впізнав. Ми бачили їх не вперше. Вони приїжджають сюди вже багато років. Думаю їм тут подобається. Ми часто бачимо і сестру Кейт, Піппу», — розповідає співробітник, якому пощастило опинитися на роботі.

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«Єдина причина, через яку ви могли б здогадатися, що це були важливі персони, полягала в тому, що коли Кейт приїхала, за нею бігала ціла група охоронців», — цитує свого інсайдера джерело.

Нагадаємо, у Кейт Міддлтон, яка хворіла на рак, настала ремісія. Принцеса почувається добре й отримала можливість повернутися до королівських обов'язків. Але після курсу лікування Кейт перестала носити обручку принцеси Діани з овальним цейлонським сапфіром в оточенні 14-ти діамантів. Це помітили шанувальники й почали ставити запитання у мережі. Виявилося, що за час лікування принцеса втратила у вазі, тому й зняла перстень.

Фото: https://www.instagram.com/p/DEnOgeSI8Hd/?img_index=1

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