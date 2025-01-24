Чотири знаки зодіаку переживуть кар'єрний зліт у 2025 році

Знавці зірок, які раніше розповідали, що потрібно робити всім знакам зодіаку, аби залучати в своє життя достаток, назвали чотирьох представників зодіакального кола, на яких очікує стрімкий підйомсходження кар'єрними сходинками цього року.

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Близнюки

Гороскоп для Близнюків пов'язує кар'єрні успіх знаку з переходом Північного Місячного вузла в сузір'я Риб. Вважається, що це — 10-й дім кар'єри Близнюків. І саме цей транзит допоможе представникам знаку краще розуміти, що та як саме потрібно робити, аби досягти професійних успіхів, стверджує Ukr.Media.

До того ж в знаку Близнюків перебуватиме планета Юпітер, яка «відповідальна» за зростання та удачу. Це триватиме першу половину поточного року. В другому півріччі ця планета перебуватиме в знаку Рака, що також доволі непогано для Близнюків. Адже це — їхній 2-й дім фінансів. Так що зірки віщують удачу Близнюкам в усьому, що пов'язано із грошима.

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Рак

Гороскоп для Раків також передбачає значну активність у 10-му домі кар'єри для знака. Не виключаються певні труднощі, але набутий на шляху їхнього подолання досвід допоможе Ракам у майбутньому. Після того, як Плутон вийде зі знака Козерога, у Раків з'явиться більше свободи у пошуку нової роботи або цікавих професійних проєктів.

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Підвищенню ймовірність отримання солідних пропозиці допоможе Юпітер, який влітку увійде в знак Раку та почне транзит через ваш 1-й дім особистості. Цілком вірогідно, що завдяки цьому представники знаку зможуть вийти на новий кар'єрний рівень. Головне — налаштуватися позитивно та не звертати зі шляху.

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Діва

Гороскоп для Дів також передбачає кар'єрний підйом, якому сприятиме транзит Юпітера через знак Близнюків. Адже енергія цієї планети у 10-му домі спиратиметься на фундамент, раніше закладений Дівами. Так що і набутий досвід, і розіслані резюме, почнуть приносити свої плоди. Цього року Діви мають шанс отримати не лише підвищення на роботі, але й визнання їхніх досягнень.

Терези

Гороскоп для Терезів передбачає, що активізація в кар'єрній царині розпочнеться влітку цього року, коли відбуватиметься транзит Юпітера у знак Рака. Це — перехід у ваш 10-й дім кар'єри. Втім, й наразі у Терезів є шанси щось змінити або закласти підвалини для змін. Адже зараз Юпітер знаходиться в Близнюках, це — 9-й дім домі освіти. Так що набуті в цей час знання цілком можуть зігргати позитивну роль у просуванні Терезів кар'єрними сходами.

Раніше укладники східних гороскопів назвали п'ятьох представників зодіакального кола, яким завжди й в усьому щастить.

Фото Pixabay

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