19-річна велогонщиця загинула під колесами автомобіля

19-річна Сара Піффер загинула 24 січня після того, як під час тренування її збила машина, повідомляє Асоціація італійських велогонщиків. Раніше вантажівка збила на смерть 19-річну дочку переможця «Джиро д'Італія».

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«Наші думки з сім'єю нашого члена, командою Mendelspeck, з її товаришами по групі і з усіма тими, кого сьогодні розриває на частини біль ще одного життя, яке обірвало насилля на дорогах», — написала асоціація в соціальних мережах.

За попередніми даними, Сара об 11 годині ранку їхала велосипедом неподалік Больцано разом зі своїм братом Крістіаном, коли 70-річний чоловік, який їхав назустріч, збив її, обганяючи інший автомобіль.

Силою удару Сару відкинуло на землю в непритомному стані. Рятувальники прибули швидко і з огляду на тяжкість її травм відразу викликали вертоліт. Медики робили все можливе за допомогою дефібрилятора та інших засобів, але врятувати молоду спортсменку не вдалося. Брат Сари отримав у аварії незначні травми.

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Додамо, що Сара Піффер виступала за команду Mendelspeck з 2024 року. Вона змусила про себе говорити, посівши на чемпіонаті Італії четверте місце в гонці з роздільним стартом.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер іспанський велогощник, який останні 24 роки провів у комі.

Фото Facebook, girodiruota.com

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