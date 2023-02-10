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Спорт

19-річна донька переможця «Джиро д'Італія» загинула під колесами вантажівки

19:07 10 лютого 2023
Естела Домінгес

Загинула 19-річна іспанська велогонниця Естела Домінгес. Під час тренування спортсменка потрапила під колеса вантажівки у Саламанці на північному заході Іспанії, де вона жила та навчалася в університеті, повідомляє rtve.es.

Лікарі, які прибули на місце трагедії, констатували смерть дівчини. Передбачається, що водій вантажівки не помітив велогонницю на шосе через відблиск сонця.

Повідомляється, що Естела Домінгес була висхідною зіркою іспанського велоспорту. На останньому чемпіонаті Іспанії вона посіла 7-е місце та підписала контракт із професіональною командою Sopela. Дівчина мріяла виступити на жіночому «Тур де Франс».

Естела Домінгес мріяла виступити на престижній велогонці "Тур де Франс"

До речі, батько спортсменки Хуан Карлос Домінгес був зіркою велоспорту 1990-х. Він брав участь в Олімпійських іграх у Сіднеї, виступав за команди Banesto, Kelme та Phonak, а ще серед іншого виграв пролог престижної велогонки «Джиро д'Італія».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер іспанський велогонщик, який останні 24 роки провів у комі.

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