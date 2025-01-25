Зробіть так, і на плащі не буде жодної складки: блогерка Діана розповіла, як прасувати речі з еко-шкіри

Українська блогерка Діана Головець, яка поділилась порадами щодо ванної кімнати, вважає, що через занадто м'яку зиму жінкам доводиться часто діставати з шафи осінні речі, які, на жаль, іноді встигли втратити свій привабливий зовнішній вигляд.



Приміром, коли плащ з еко-шкіри лежав у згорнутому вигляді, то на ньому можуть бути зморшки або полоска по лінії згину.

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Звичайно, таку річ можна повісити у ванній чи іншому приміщенні, де вона поступово поверне привабливу форму. Але що робити, коли часу залишилось зовсім небагато? В такому випадку пані Головець радить використати звичайну праску.

Також Діана дала ще одну пораду — щодо використання кухонних пензликів, якими так зручно змащувати домашню випічку, аби вона набувала золотавого кольору і блиску. Виявляється, якщо вкоротити «ворсинки» пензлика на 50%, користуватися ним буде набагато зручніше!

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Фото Pixabay

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