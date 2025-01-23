Зробіть так, і унітаз буде завжди чистим: блогерка Діана дала три поради щодо ванної кімнати

Українська блогерка Діана Головець, яка порадила господиням, як «врятувати» взуття від заломів, а їх чоловіків зачарувала фігурою в купальнику, вирішила дати три поради щодо ванної кімнати.

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Порада перша

Якщо на туалетний папір нанести кілька крапель ефірної олії, то у ванній буде триматися приємний аромат.

Порада друга

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У стакан для йоржика можна налити миючого засобу для унітазу, і тепер кожного разу, коли ви будете чистити унітаз, ви одночасно будете мити його миючим засобом — завдяки цьому унітаз завжди буде чистим.

Порада третя

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Для того, щоб почистити стік у ванній, вам знадобиться сода, оцет та гаряча вода. Спочатку засипаєте соду, потім заливаєте оцет, залишаєте на декілька хвилин, і після цього змиваєте все гарячою водою — тепер ваш стік буде ідеально чистим.

Нагадаємо, раніше аграрій з Київщини Валерій поділився лайфаком про те, чим можна замінити звичайний горщик для розсади.

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