41.80 / 42.38 43.59 / 44.24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Зробіть так, і унітаз буде завжди чистим: блогерка Діана дала три поради щодо ванної кімнати

19:34 23 січня 2025
Блогерка у ванній кімнаті

Українська блогерка Діана Головець, яка порадила господиням, як «врятувати» взуття від заломів, а їх чоловіків зачарувала фігурою в купальнику, вирішила дати три поради щодо ванної кімнати.

Порада перша

Якщо на туалетний папір нанести кілька крапель ефірної олії, то у ванній буде триматися приємний аромат.

Порада друга

РЕКЛАМА

У стакан для йоржика можна налити миючого засобу для унітазу, і тепер кожного разу, коли ви будете чистити унітаз, ви одночасно будете мити його миючим засобом — завдяки цьому унітаз завжди буде чистим.

Порада третя

РЕКЛАМА

Для того, щоб почистити стік у ванній, вам знадобиться сода, оцет та гаряча вода. Спочатку засипаєте соду, потім заливаєте оцет, залишаєте на декілька хвилин, і після цього змиваєте все гарячою водою — тепер ваш стік буде ідеально чистим.

Нагадаємо, раніше аграрій з Київщини Валерій поділився лайфаком про те, чим можна замінити звичайний горщик для розсади.

РЕКЛАМА

92

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Східний гороскоп, фото з відкритих джерел

Народжені під щасливою зіркою: яким знакам Східного гороскопу щастить завжди й у всьому

Олексій та Світлана Давидовичі

Осиротіли двоє діток-школярів: у Києві від російської ракети у машині згоріло подружжя підприємців з Вінниччини

Пугачова, фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

«Зустріли на Кіпрі стареньку Пугачову»: у мережі викрили популярний міф про Примадонну

Ольга Мартиновська

Сирість, холод, втомилася: популярна шеф-кухарка звернулася до шанувальників у мережі

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту