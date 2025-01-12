Ця маленька «хитрість» заощадить до 60 відсотків заряду вашого смартфона: лайфхак, про який мало хто знає

Продовжити термін служби акумулятора в телефоні та заощаджувати заряд може не лише дотримування правил зарядки гаджету, але й… вибір шпалер в iPhone.

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Так, видання highload.today, посилаючись на CEO Medium Тоні Стаблбайна, пише, що найкращим варіантом буде повністю чорний фон. Якщо у вашего гаджета (як у більшості нових моделей) встановлено екран OLED, то чорні шпалери дозволять заощадити більше половину заряду батареї — 60 відсотків.

Їх можна завантажити таким чином: Settings > Wallpaper > Choose a New Wallpaper > Stills. Чорні — в кінці списку. Ще один варіант — чорний з веселкою.

Чорні шпалери на смартфоні дозволяють заощаджувати заряд.Фото highload.today

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Інші кольори, які можна вибрати в налаштуваннях, розряджатимуть акумулятор більше за чорний. Але, як то кажуть, це — справа смаку.

Про те, що може викликати повільне заряджання смартфона чи його раптове відключення, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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