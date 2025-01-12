42.25 / 42.99 43.58 / 44.41
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Ця маленька «хитрість» заощадить до 60 відсотків заряду вашого смартфона: лайфхак, про який мало хто знає

13:06 12 січня 2025
Зекономити заряд гаджета допоможуть чорні шпалери. Фото Pixabay

Продовжити термін служби акумулятора в телефоні та заощаджувати заряд може не лише дотримування правил зарядки гаджету, але й… вибір шпалер в iPhone.

Так, видання highload.today, посилаючись на CEO Medium Тоні Стаблбайна, пише, що найкращим варіантом буде повністю чорний фон. Якщо у вашего гаджета (як у більшості нових моделей) встановлено екран OLED, то чорні шпалери дозволять заощадити більше половину заряду батареї — 60 відсотків.

Їх можна завантажити таким чином: Settings > Wallpaper > Choose a New Wallpaper > Stills. Чорні — в кінці списку. Ще один варіант — чорний з веселкою.

Чорні шпалери на смартфоні дозволяють заощаджувати заряд.Фото highload.today

РЕКЛАМА

Інші кольори, які можна вибрати в налаштуваннях, розряджатимуть акумулятор більше за чорний. Але, як то кажуть, це — справа смаку.

Про те, що може викликати повільне заряджання смартфона чи його раптове відключення, читайте на нашому сайті.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

222

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Вацлав Недоманські

«Примітивна нація»: в росії обурилися через принизливі слова легендарного чеського хокеїста

Анжела Перл

Левам — «Сила», Терезам — «Закохані», а Рибам — «Місяць»: Таро-прогноз на 12 січня та гороскоп Анжели Перл на Повню

Христина Орбакайте з чоловіком

Зламав носа Орбакайте і одружився з молоденькою: стали відомі драматичні деталі другого шлюбу доньки Примадонни

Принц і принцеса Уельські з дітьми

Попереду у принца Джорджа великі зміни: принцеса Кейт та Вільям ухвалюють важливе рішення

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту