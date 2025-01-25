Дружина футболіста «Шахтаря» та збірної України подала на розлучення (фото)

Анна Зубкова, дружина футболіста «Шахтаря» та збірної України Олександра Зубкова, яка звинувачувала чоловіка у зрадах, подала на розлучення.

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Дружина півзахисника приголомшила підписників у Instagram звісткою, опублікувавши фото заяви до столичного суду, в якій просить розірвати шлюб із Олександром.

Зазначимо, що стосунки у пари почалися у 2017 році (Анна закінчила Харківський національний фармацевтичний університет і деякий час працювала в лабораторії). Влітку 2019-го Олександр зробив коханій, яка на два роки старша за нього, пропозицію біля Ейфелевої вежі в Парижі, а в жовтні пара відгуляла весілля в київському ресторані «Прага». У січні 2021-го у родині Зубкових народилася дочка Софія.

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До речі, після скандалу, коли Анна публікувала в соцмережах деталі сварки з чоловіком (зокрема, оприлюднила скріншоти листування Зубкова з можливою коханкою, а також показала пошукові запити ескортниць з його телефону), здавалося, що пара примирилася. Втім, останнім часом пости дружини футболіста в Instagram свідчили про інше.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина ексворотаря «Шахтаря» та збірної України Андрія П'ятова подала на розлучення після 19 років шлюбу.

Фото Instagram

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