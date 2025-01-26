В окупованому Маріуполі загадково зникають пенсіонери

В тимчасово окупованому Маріуполі, куди активно завозять російське населення, зникають пенсіонери, а їхні квартири отримують нових власників. Про це повідомив колишній радник мера міста Петро Андрющенко.

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«З вересня минулого року в Маріуполі зафіксовано кілька випадків загадкових зникнень самотніх пенсіонерів. Офіційно розшуку не було, адже ніхто не подавав заяв. Проте ні сусіди, ні знайомі не бачили зниклих вже тривалий час. У поліції інсайди розповідають, що знайомі намагалися розшукати пенсіонерів самотужки, але безрезультатно. Поліцаї припускають, що літні люди могли поїхати до інших регіонів, або в Україну, проте це лише версія. Найстрашніше — стало відомо, що квартири щонайменше трьох зниклих пенсіонерів вже перейшли до нових власників. При тому, ані ріелторів, ані об’яв про продаж не було. Ця ситуація викликає багато питань і потребує негайної уваги. Попередьте своїх рідних і знайомих у Маріуполі — будьте обережні!» — написав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше агенти військового партизанського руху «АТЕШ» спільно з «Маріуполь.Спротив» фіксували активну передислокацію окупантів в місті. Відомо, що військовослужбовцям рф надійшло розпорядження заселятися в житлових кварталах для заощадження техніки та особового складу.

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