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Події

В Маріуполі налякані окупанти змінюють позиції й перекидають ППО в Крим

20:45 9 червня 2024
Маріуполь

Після успішних ударів у тимчасово окупованих Донецьку та Луганську, агенти військового партизанського руху «АТЕШ» спільно з «Маріуполь.Спротив» фіксують активну передислокацію окупантів. Відомо, що військовослужбовцям рф надійшло розпорядження заселятися в житлових кварталах для заощадження техніки та особового складу, пише телеграм-канал «АТЕШ».

Крім того, зазначають у партизанському русі, до Криму було перекинуто установки, які забезпечували захист повітряного простору Маріуполя.

«Ми закликаємо жителів Маріуполя і Донецька передавати нам інформацію, ми точно знаємо, що з нею робити», — кажуть підпільники.

Додамо, що раніше партизанський рух анонсував нові удари по Криму. Мовляв, для росіян починається новий «сезон бавовни». Крім того, вони пообіцяли більш серйозніші події на окупованому рф півострові.

Читайте також: Бити росію в найболючіше місце: як Україна затягує зашморг навколо Криму

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