39.38 / 39.93 42.70 / 43.35
Київ: +14
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У Маріуполі зросла кількість росіян: у мерії назвали цифри

20:02 17 травня 2024
Розбитий росіянами Маріуполь

Третій рік після початку прямого вторгнення Україна захищається і розповідає світові правду про агресора. Російські окупанти продовжують політику русифікації захопленого Маріуполя, завозячи мігрантів з рф, будують іпотечні будинки для росіян. Натомість місцевих жителів намагаються виселити на околиці, повідомляє міська рада Маріуполя.

Відомо, що за останні пів року кількість росіян у місті зросла щонайменше на 7,8 тисяч. Дана цифра отримана виходячи із даних по дітям шкільного віку.

Зокрема, станом на 1 вересня 2023 року в школи пішло 15300 дітей, з них 11 500 — маріупольські. Дітей росіян, які приїхали у місто для постійного проживання, близько 3 800. Зараз у місті налічується 17 913 дітей шкільного віку. Кількість маріупольських майже не змінилася. Натомість приріст російських склав близько 2600 дітей. Враховуючи їх батьків виходить — 7800.

За словами мера Вадима Бойченка, «окупанти вбили десятки тисяч маріупольців, а тепер завозять до міста тисячі росіян, мігрантів з Середньої Азії та регіонів рф. Усі розмови окупантів про збільшення населення — це результат цілеспрямованої русифікації. Їх мета перетворити Маріуполь на російське місто».

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі виявили ще один «могильник» із десятками тіл, яких росіяни по-тихому перепоховали.

РЕКЛАМА

158

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тайсон Ф&#39;юрі та Олександр Усик

Де і о котрій дивитись онлайн Усик — Ф'юрі: розклад трансляцій та ставки букмекерів на бій за всі пояси

Військовий квиток

Зміна правил мобілізації з 18 травня: ТОП-5 вимог, які треба виконати, щоб не стати ухилянтом

Анжела Перл

Стрільцям — приплив енергії та сил, Дівам — романтичні сюрпризи, а Ракам — додатковий дохід: що обіцяють зорі та Анжела Перл на 16 травня

Геллі Беррі та Ван Хант

Бойфренд Геллі Беррі поділився її оголеним фото на честь Дня матері

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту