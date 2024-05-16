У Маріуполі зросла кількість росіян: у мерії назвали цифри

Третій рік після початку прямого вторгнення Україна захищається і розповідає світові правду про агресора. Російські окупанти продовжують політику русифікації захопленого Маріуполя, завозячи мігрантів з рф, будують іпотечні будинки для росіян. Натомість місцевих жителів намагаються виселити на околиці, повідомляє міська рада Маріуполя.

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Відомо, що за останні пів року кількість росіян у місті зросла щонайменше на 7,8 тисяч. Дана цифра отримана виходячи із даних по дітям шкільного віку.

Зокрема, станом на 1 вересня 2023 року в школи пішло 15300 дітей, з них 11 500 — маріупольські. Дітей росіян, які приїхали у місто для постійного проживання, близько 3 800. Зараз у місті налічується 17 913 дітей шкільного віку. Кількість маріупольських майже не змінилася. Натомість приріст російських склав близько 2600 дітей. Враховуючи їх батьків виходить — 7800.

За словами мера Вадима Бойченка, «окупанти вбили десятки тисяч маріупольців, а тепер завозять до міста тисячі росіян, мігрантів з Середньої Азії та регіонів рф. Усі розмови окупантів про збільшення населення — це результат цілеспрямованої русифікації. Їх мета перетворити Маріуполь на російське місто».

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Раніше повідомлялося, що у Маріуполі виявили ще один «могильник» із десятками тіл, яких росіяни по-тихому перепоховали.

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