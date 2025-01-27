Післязавтра може бути кінець України: в Німеччині виступили з попередженням

Міністр оборони Борис Пісторіус виступив з терміновою заявою. Він застеріг від припинення допомоги Україні для її захисту від російського вторгнення.

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«Якщо ми припинимо підтримувати Україну завтра, то післязавтра буде кінець України, кінець суверенної, вільної держави посеред Європи, — сказав політик. — Україна повинна мати можливість діяти з позиції сили і, можливо, в якийсь момент вести переговори», пише t-online.de.

Щодо критики тих, хто закликає припинити підтримку Україні, оскільки це не війна Німеччини, Пісторіус має своє пояснення.

«Правильно, це не наша війна, але вона може стати нашою, — попереджає міністр. - Той, хто слухає президента путіна, може зробити лише один висновок: „путін готується“. Ми не знаємо, чи буде щось і коли, але він готується. Він створює умови для серйозної загрози для нас».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у дебатах щодо подальшої допомоги Україні лідерка парламентської фракції Партії зелених Брітта Гассельманн стала на бік міністра закордонних справ Анналени Бербок і міністра оборони Бориса Пісторіуса, які закликали виділити Україні ще три мільярди євро.

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