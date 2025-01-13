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Скорочення допомоги Україні: в Німеччині застерегли від такого сценарію

10:21 14 січня 2025
Анналена Бербок

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок, яка підтримує ідею постачання Україні Заходом далекобійних ракет, застерігає від значного скорочення фінансової підтримки Німеччиною поставок зброї в Україну. Вона заявила у кулуарах конференції щодо Сирії в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, що минулого року уряд Німеччини виділив на ці цілі майже 7 мільярдів євро.

«Якщо буде лише половина чи трохи більше ніж половина, це означатиме, що Україна буде менше захищена. Необхідно й надалі підтримувати Україну», — заявила вона, пише t-online.de.

Як повідомляє видання, уряд Німеччини сперечався щодо подальшого постачання німецької зброї в Україну. Згідно зі звітом, Бербок і міністр оборони Борис Пісторіус хотіли мобілізувати додатковий бюджет у розмірі близько 3 мільярдів євро для терміново необхідних додаткових поставок зброї в Україну до федеральних виборів 23 лютого.

Однак, за даними Spiegel, канцлерство Олафа Шольца гальмує плани щодо додаткової військової допомоги.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Шольц вчергове висловився про присутність миротворчих сил в Україні.

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