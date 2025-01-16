Шольц хоче фінансувати Україну мільярдами лише за рахунок позик

Канцлер Олаф Шольц погодиться на додаткові поставки зброї в Україну на суму три мільярди євро до федеральних виборів лише в тому випадку, якщо вони фінансуватимуться шляхом призупинення боргового гальма.

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«Допомога можлива лише через окрему позику, бо інакше грошей немає», — сказав він в інтерв'ю RTL, пише t-online.

Цю пропозицію канцлер уже робив під час «світлофорних» переговорів щодо бюджету на 2025 рік, що зрештою призвело до розпаду коаліції.

«Я все одно вирішив би це зараз, якби всі приєдналися з резолюцією: ми будемо фінансувати це додатково за рахунок позик. Але тоді деяким людям доведеться вийти із зони комфорту. Той, хто цього не хоче, має сказати, звідки взяти відсутні кошти», — акцентував канцлер.

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Шольц оцінив «дірку» в ще не ухваленому бюджеті на 2025 рік у 26 млрд євро.

Лідер Вільної демократичної партії Німеччини і колишній міністр фінансів Крістіан Лінднер категорично виключає призупинення боргового гальма. Як і Зелені, він хоче фінансувати допомогу Україні через «надзвичайні видатки». Однак, згідно зі статтею 112 Основного Закону, це можливо лише за певних умов.

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«Це може бути надано лише у випадку непередбаченої та неминучої потреби», — зауважив Крістіан Лінднер.

Прикладом таких витрат була екстрена допомога постраждалим від повені в 2013 році після сильної повені в деяких частинах Німеччини.

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Раніше повідомлялося, що Борис Пісторіус прокоментував питання іноземних військ в Україні.

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