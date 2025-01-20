У Німеччині виступили проти канцлера: до чого тут Україна

У дебатах щодо подальшої мільярдної допомоги Україні лідерка парламентської фракції Партії зелених Брітта Гассельманн стала на бік міністра закордонних справ Анналени Бербок і міністра оборони Бориса Пісторіуса, пише видання n-tv.de.

ВІДЕО ДНЯ

«Вони запропонували, як ще три мільярди євро з федерального бюджету тепер можуть бути доступні для України та для забезпечення миру в Європі», — заявила Гассельманн.

За словами політика, федеральний бюджет на поточний рік буде обговорюватися та ухвалюватися лише після федеральних виборів через п'ять тижнів.

«Ми все одно маємо повернутися до цього питання. Хто б знав це краще, ніж Олаф Шольц», — каже Гассельманн, маючи на увазі канцлера.

Бербок і Пісторіус закликали виділити ще три мільярди євро допомоги Україні. Однак Шольц нібито заблокував це в кабінеті. Критика надходила особливо з боку «Зелених».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Шольц хоче фінансувати Україну мільярдами лише за рахунок позик.

Читайте також: Це цеглинка відновлення миру в Україні: конкурент Шольца на посаду канцлера знову заговорив про далекобійні ракети Україні РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

82

Читайте нас у Facebook