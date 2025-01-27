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Події

Два роки жевріла надія: на Тернопільщині попрощались із 36-річним добровольцем

20:28 27 січня 2025
Гранатометник Андрій Грущак

Товстенська громада зустріла та провела в останню земну дорогу воїна Андрія Грущака, який віддав життя за незалежність України. Він не зупинявся перед труднощами, був наполегливим та енергійним, повідомляє пресслужба селищної ради.

«Загострене почуття справедливості стало вирішальним у його долі. Коли ворог пішов на Україну повномасштабною війною, Андрій, приїхавши з-за кордону, був у числі перших добровольців, які стали на захист своєї країни».

Відомо, що боєць служив гранатометником механізованого батальйону. Але безжальна війна забрала його життя, перекресливши всі плани на майбутнє.

За словами земляків, серце безстрашного захисника назавжди зупинилось 14 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. Два роки і п’ять місяців Андрія вважали зниклим безвісти.

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Поховали мужнього воїна на селищному кладовищі з усіма військовими почестями. Герою назавжди 36 років.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель в бою з окупантами офіцера зі Львівщини, яякий з перших місяців війни став на захист України.

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