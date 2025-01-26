Осиротіла однорічна донька: в бою на Харківщині загинув переселенець з Херсонщини

Боронячи рідну землю від російської окупації, захисники не жаліють життя. У Березнівській громаді на Рівненщині попрощалися із загиблим Олександром Бутьком. Йому назавжди залишиться 26 років, повідомляють у пресслужбі громади.

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«Олександр народився в селі Чорнобаївка Херсонської області. Закінчив Професійно-морський ліцей Херсонської державної морської академії й здобув професію моторист (машиніст). В цивільному житті працював на сезонних роботах», — йдеться у повідомленні.

Як внутрішньо переміщена особа з Херсонської області Олександр з серпня 2022 року проживав в місті Березне. Там познайомився зі своєю дружиною Аделіною. В шлюбі народилася донечка Теона, якій лише рік.

Солдат Олександр Бутько був мобілізований у лютому 2023 року. Служив оператором ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем. Його життя обірвалося 16 січня 2025 року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в Харківській області.

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Поховали Олександра зі всіма військовими почестями на кладовищі села Городище.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Покровському напрямку загинув студент з Вінниччини, який таємно від батьків підписав контракт.

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