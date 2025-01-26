41.76 / 42.29 43.71 / 44.38
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Осиротіла однорічна донька: в бою на Харківщині загинув переселенець з Херсонщини

20:34 26 січня 2025
Олександр Бутько

Боронячи рідну землю від російської окупації, захисники не жаліють життя. У Березнівській громаді на Рівненщині попрощалися із загиблим Олександром Бутьком. Йому назавжди залишиться 26 років, повідомляють у пресслужбі громади.

«Олександр народився в селі Чорнобаївка Херсонської області. Закінчив Професійно-морський ліцей Херсонської державної морської академії й здобув професію моторист (машиніст). В цивільному житті працював на сезонних роботах», — йдеться у повідомленні.

Як внутрішньо переміщена особа з Херсонської області Олександр з серпня 2022 року проживав в місті Березне. Там познайомився зі своєю дружиною Аделіною. В шлюбі народилася донечка Теона, якій лише рік.

Солдат Олександр Бутько був мобілізований у лютому 2023 року. Служив оператором ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем. Його життя обірвалося 16 січня 2025 року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в Харківській області.

РЕКЛАМА

Поховали Олександра зі всіма військовими почестями на кладовищі села Городище.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Покровському напрямку загинув студент з Вінниччини, який таємно від батьків підписав контракт.

РЕКЛАМА

99

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пугачова та Галкін, фото з відкритих джерел

Сподіваються, що переїзд буде останнім: Алла Пугачова та Максим Галкін покидають Кіпр

Фінансовий гороскоп для Овнів та Козерогів на лютий-2025. Фото Pixabay

Астрологи назвали два знаки зодіаку, які зможуть розбагатіти у лютому

Самвел Адамян

Кекс за рецептом Самвела Адамяна: готується за 5 хвилин, виручить господиню у будь-який момент

Шайло, дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта

Виглядала розслабленою: дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта вперше за довгий час з’явилася на публіці

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту