З перших місяців війни став на захист України: в бою з окупантами загинув офіцер зі Львівщини

На Львівщині простилися ще з одним захисником України. Роман Бондар від початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт і мужньо боровся, відстоюючи свободу країни. Але 12 січня в бою з російськими окупантами воїн загинув. Йому навіки 41 рік, повідомляє Зимноводівська сільська рада.

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«Роман здобув освіту у Львівському кооперативному фаховому коледжі економіки й права за спеціальністю „Правознавство“, згодом закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Далі проходив службу в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного», — йдеться у повідомленні.

З перших місяців повномасштабної війни боєць став на захист України. Проходив військову службу у складі Військової служби правопорядку, згодом виконував бойові завдання на Харківщині та Донеччині у лавах 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. За відвагу та патріотизм був нагороджений нагрудним знаком «За зразкову службу».

Під звуки оркестру і Державного гімну урочисто з почестями провели героя в його останню путь. Поховали воїна на Полі почесних поховань. У Романа залишились дружина, двоє дітей, мати, батько.

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