США тимчасово заморозили програму підтримки для біженців з України

Президент США Дональд Трамп, який ще під час своєї передвиборочої кампанії заявляв, що після обрання вирішуватиме проблеми з мігрантами, які «заполонили Америку, підписав указ, яким, зокрема, призупиняється й програма для українців (United for Ukraine — U4U). В рамках цієї програми надавалася допомога громадянам України, які після початку широкомасштабної агресії росії шукали захисту в США.

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Як повідомляє «Голос Америки», призупинено приймання форми I-134A, онлайн-запиту на підтримку та декларації про фінансову підтримку. Видання зазначає, що станом на березень 2023 року за програмою U4U до США приїхало понад 118 тисяч українців, ще 25 тисяч громадян потрапили до Америки через сухопутний кордон з Мексикою на початку російського вторгнення.

В указі Трампа «Захист наших кордонів» міститься доручення міністру внутрішньої безпеки відкоригувати програми із надання притулку людям, які прибувають до США, та зупинити програми із надання притулку, які суперечать політиці США.

У той же час наголошується, що проти призупинення кількох програм для українців виступила Рада українських християнських церков штату Вашингтон. Її представники звернулися до американського лідера, наголошуючи, що наразі українцям критично необхідні урядові програми United for Ukraine (U4U) та Temporary Protective Status (TPS), «як спосіб легально перебувати в Сполучених Штатах, зважаючи на геноцид українців, який продовжують вчиняти російські війська».

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Нагадаємо, що одним із розпоряджень Дональда Трампа стосовно мігрантів стала заборона надання громадянства дітям мігрантів «за правом народження». Втім, у більше ніж 20 штатах США цей указ був опротестований в судовому порядку. Наразі право отримувати громадянство дітями, які з'явилися на світ в Америці, зафіксовано в Конституції США.

Фото Pixabay

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