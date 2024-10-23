Фінальний ривок: Гарріс бореться у вирішальних штатах, Трамп вважає, що його веде рука Божа

За два тижні до президентських виборів у США кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс намагається відвоювати голоси у республіканського табору Дональда Трампа у вирішальних «штатах, що вагаються». Віцепрезидентка в рамках блискавичного туру відвідала заходи у штатах Пенсильванія, Мічиган і Вісконсин, пише Focus.

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Разом з Гарріс виступила Ліз Чейні, ексконгресменка й дочка колишнього віцепрезидента республіканця Діка Чейні. Під час своїх виступів Гарріс і Чейні підкреслили, що Трамп є загрозою для демократії.

Камала Гарріс сподівається здобути голоси виборців, які насправді віддають перевагу республіканцям, але вважають риторику й політичні погляди Трампа занадто екстремальними. Питання абортів, в якому багато хто з республіканців також виступають за скасування заборон, що діють в окремих штатах, відіграло головну роль у громадських заходах. Частка жінок на заходах Гарріс і Чейні була високою.

У Пенсильванії, Мічигані та Вісконсині опитування прогнозують рівну боротьбу між Трампом і Гарріс на виборах 5 листопада. Ці три ключові штати, ймовірно, відіграватимуть центральну роль у спробі двох кандидатів набрати 270 голосів виборців, необхідних для того, щоб зайняти Білий дім.

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На кону 19 голосів виборців у Пенсильванії, 15 — у Мічигані та 10 — у Вісконсині. Чотири роки тому Джо Байден переміг у цих трьох штатах і таким чином закріпив свою перемогу над Трампом на виборах. Коли Трамп переміг Гілларі Клінтон у 2016 році, він виграв в усіх трьох штатах.

Штатами, що коливаються, вони називаються тому, що обидві партії мають там реальні шанси на перемогу. З іншого боку, багато інших штатів, таких як Каліфорнія або Айдахо, мають тенденцію голосувати чітко на користь демократів або республіканців.

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Днями Трамп проводив передвиборчу кампанію на східному узбережжі в Північній Кароліні, де ураган нещодавно спричинив серйозні руйнування. Востаннє демократи перемагали там у 2008 році, коли їхнім кандидатом був Барак Обама. Однак поточні опитування показують лише невелику перевагу Трампа. Штат має 16 голосів виборців.

Під час виступів перед своїми прихильниками Трамп також назвав Гарріс небезпекою для демократії і назвав її «радикальною лівою марксисткою». Він пообіцяв низькі податки й ціни на енергоносії та назвав США країною, окупованою мігрантами. Сам він визнав, що «рука Божа привела мене туди, де я є сьогодні».

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Він хотів би вірити, що Бог призначив його для місії вести Америку до більшої величі, ніж будь-коли раніше, сказав Трамп, маючи на увазі напад під час виступу в Пенсильванії в липні. Тоді куля зачепила його вухо лише після того, як республіканець повернув голову.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Трамп образив Гарріс та скасовує свої інтерв'ю.

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