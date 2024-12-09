Трамп має намір скасувати «громадянство за правом народження» для іноземців: що це означає

Дональд Трамп, який переміг на президентских виборах в США, під час передвиборчої кампанії називав Америку країною, яку «окупували мігранти». Його інаугурація має відбутися 20 січня 2025 року. І в цей же день він обіцяє поміняти одне з положень Конституції США, яке надає громадянство дітям мігрантів «за правом народження». Йдеться про дітей, які з'явилися на світ в Америці.

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Про це він заявив в інтервʼю телеканалу NBC News, пише «Українська правда». Втім, за його словами, для скасування 14-ї поправки до Основного закону доведеться звертатися до народу. Адже для ухвалення такого рішення потрібна згода трьох чвертей штатів.

«Ми повинні покласти цьому край», — сказав Трамп, назвавши існуючу систему надання громадянства (до речі, такі правила діють й в деяких інших країнах світу) «смішною».

Новообраний президент згадав, що збирався це зробити ще за часів свого президентства у 2017 — 2021 рокоах, але цьому завадила пандемія коронавірусу.

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У той же час він визнав, що владі потрібно буде «щось робити» з імігрантами, які приїхали у США в дитячому віці та добилися в Америці певного статусу, назвавши таких людей «мрійниками». І висловив готовність співпрацювати з цього питання з демократами.

Нагадаємо, що під час своєї кампанії Дональд Трамп також обіцяв, що швидко припинить війну в Україні. Нещодавно у Франції він зустрічався з французським лідером Емануелем Макроном та президентом України Володимиром Зеленським. Після цього він закликав до «негайного припинення вогню».

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Фото з Вікіпедії

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