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Виросте все: відома городниця назвала кращі дати для посіву на розсаду за місячним календарем у лютому та березні 2025 року

14:45 29 січня 2025
Початок робіт у теплиці

Аграрій з Київщини Валерій вважає, що для того, щоб визначати термін посіву насіння солодкого перцю на розсаду, потрібно застосувати «дачну математику» — відрахувати 50 днів з дня, коли очікується поява розсади.

В той же час блогерка, відома як «Городниця з Одеси» віддає перевагу місячному календареві.

За її словами, найкращими за ним кращими датами для посіву в найближчий час будуть 4 та 5 лютого, а також друга половина березня тобто дати зростаючого місяця у Тельці.

Так, спочатку рослини довго не сходять, зате коли сходять, то це будуть дуже густі та дружні сходи з гарною витривалістю та міцною кореневою системою.

А далі очікуйте зростаючого Місяця у Раці, а саме 8, 9 та 10 лютого (в березні це 8 та 9 березня). Можна буде сіяти овочі: баклажани, перці, томати для отримання великих соковитих і смачних плодів, а ще — капусту, качанні форми салату. Також це буде час для замочування насіння усіх культур.

Зверніть увагу, що на Рака паростки сходять повільно, але коренева система розвивається добре, тому плоди таких рослин зазвичай дуже соковиті і після збору довго зберігаються, говорить господиня.

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Наступний сприятливий для городніх робіт — це спадаючий Місяць у Терезах. Цей знак — теж дуже родючий, вологий знак. Тут найкращими датами будуть 15−17 лютого та 16 березня.

У цей період доречно сіяти овочеві культури, зелень та квіти. Вони будуть стійкими до хвороб і дадуть насіння високої якості, яке добре зберігається.

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Продовження розповіді городниці, яка випробувала посіви за Місяцем на практиці, дивіться на відео.

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А раніше «фермерка-красуня» розповідала, які культури та чому варто посіяти ще в січні.

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