Відрахуйте 50 днів: аграрій з Київщини Валерій розповів, як визначити термін посіву насіння солодкого перцю на розсаду

Після розповіді про лайфак для фермерів щодо заміни горщика при овочівництві аграрій з-під Києва Валерій вирішив порадити, як правильно розрахувати термін проведення посіву насіння солодкого перцю — саме на розсаду.

ВІДЕО ДНЯ

Про це йшлося в його дописі на каналі «Наша дача».

«Від того, наскільки правильно ми це зробимо буде залежати якість вирощеної розсади, — вважає аграрій. — Якщо посіємо зарано, розсада, скоріш за все, „потягнеться“. Якщо посіємо запізно, розсада на момент висаджування буде недостатньо розвиненою — а з такої розсади раннього врожаю ми можемо не зібрати. Тому треба намагатися визначати термін проведення посіву якомога точніше, щоб бути в майбутньому задоволеними результатами».

Також пан Валерій зауважив, що існує два способи вирощування розсади солодкого перцю.

РЕКЛАМА

Перший спосіб — вирощуння розсади з відкритою кореневою системою, коли проводиться посів у ящик, з «перепікіруванням» через деякий час.

В такому разі рослині дається трохи більше життєвого простору кожній рослинці, але без можливості подальшого розсування рослин між собою. В такому стані розсаду можна тримати приблизно 45−50 днів. Якщо, наприклад, ви плануєте висадити розсаду солодкого перцю у відкритий грунт 20 травня, то треба від 20 травня відрахувати 50 днів назад, і отримаємо, що треба провести посів насіння 1 квітня.

РЕКЛАМА

Можливо також трішки зменшувати термін тримання рослин в розсаді, якщо починати вирощувати її в міні-тепличці — підсвічувати, потім пікірувати в потім висадити в світлий розсадник на дачі.

РЕКЛАМА

А тим часом відома своїми порадами «фермерка-красуня» розповіла, які культури та чому варто посіяти в січні.

22

Читайте нас у Facebook