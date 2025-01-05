Подбайте про посадковий матеріал зараз: «фермерка-красуня» розповіла, які культури та чому варто посіяти в січні

Українські дачники та фермери не звикли байдикувати, тому аграрій з Київщини Валерій займається утепленням дверей, а відома городниця з Одеси планує, де і що буде висаджувати.

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Своєю чергою, агроблогерка, яку підписники ласкаво називають поза очі «фермерка-красуня», теж вирішили підтримати тренд підготовки до нового сезону, і розповіла, чим варто зайнятися зараз, щоб весною мати відмінний матеріал для посадки.

Вона рекомендувала почати роботи в січні з висадки на розсаду салатного перцю — а саме його ранніх та середньоранніх сортів, а також баклажанів.

У цьому випадку до травня посадковий матеріал вже буде добре розвинений.

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Також варто посіяти цибулю-порей, «чорнушку» та селеру.

«Грунтосуміш готуйте, як і для полуниць, — радить господиня. — Краще, аби грунтосуміш була з додаванням піску — в рівних пропорціях».

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Ну і не забудьте про квіти, а саме про петунію, лобелію, бегонію та гвоздику Шабо. Всі вони також розвиваються досить повільно.

Також взимку можна скласти план висадки на грядці огірків та помідорів і обрати найкращі сорти.

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