Вночі п’яний водій у Києві протаранив 7 автомобілів та травмував двох своїх пасажирів: в поліції розповіли деталі

У Києві правоохоронці затримали винуватця ДТП, який травмував своїх пасажирів та протаранив 7 машин, що стояли на узбіччі дороги. Про це повідомили у столичній поліції.

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Аварія сталася на вулиці Соломії Крушельницької. До поліції Києва повідомлення надійшло близько третьої години ночі.

Правоохоронці встановили, що аварію спричинив 22-річний водій автомобіля Volkswagen Passat. Чоловік не впорався з керуванням транспортного засобу та в’їхав у 7 автомобілів, які були припарковані на узбіччі дороги з лівого та правого краю. Зокрема, внаслідок удару, травми отримали двоє 19-річних пасажирів легковика — хлопець та дівчина, яких медики госпіталізували до лікарні.

Поліцейські перевірили керманича Volkswagen на стан сп’яніння. Прилад «Драгер» показав 1,16 проміле. Відтак нетверезого чоловіка було затримано.

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Наразі слідчі Київської міської прокуратури оголосили 22-річному киянину про підозру за ч. 1 ст. 286−1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

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Раніше «ФАКТИ» писали про ДТП, винуватицею якої стала п’яна водійка на «Теслі». У тій аварії, загинули двоє людей, а машина перевернулася на дах.

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