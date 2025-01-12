Смертельна ДТП за участю маршрутки у Києві: знадобилася допомога рятувальників (фото)

В Києві, де нещодавно у смертельну ДТП потрапила автівка, якою керувала нетвереза жінка, сталася ще одна дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками.

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За даними столичної поліції, напередодні увечорі в Голосіївському районі Києва зіткнулися маршрутний автобус Mercedes та мінівен Hyundai.

Мінівен виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з маршрутним автобусом. Фото поліції

Попередньо поліцейські встановили, що 68-річний водій мінівена, рухаючись Столичним шосе, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автобусом, що рухався у зустрічному напрямку.

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Серед постраждалих у ДТП - двоє дітей. Фото поліції

«Внаслідок зіткнення водій та пасажирка автомобіля Hyundai загинули на місці, а 4-річний хлопчик, який перебував в авто, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. Також травми отримали троє пасажирів автобусу, серед яких 6-річна дитина. Медики госпіталізували всіх потерпілих до лікарні», — йдеться у повідомленні.

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У ДТП загинули двоє людей. Фото ДСНС

В ДСНС уточнили, що травми отримали водій та 7 пасажирів маршрутного автобуса. Трьох людей, серед яких дитина 6 років, госпіталізували медики.

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А з мінівена за допомогою гідравлічного інструменту надзвичайниками деблоковано тіла чоловіка та жінки. До прибуття рятувальників врятовано дитину 4 років, яку госпіталізували в лікарню «Охматдит».

Раніше допомога рятувальників знадобилася водієві фури, яка злетіла з Південного мосту на Видубичах в Києві. Чоловіку стало зле і він не впорався з керуванням. На щастя, серьйозних травм він не отримав та від шпиталізації відмовився.

Фото ДСНС



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