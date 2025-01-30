«Шахтар» попрощався з легендою: де продовжить кар'єру Степаненко (відео)

Матч Ліги чемпіонів на полі дортмундської «Боруссії» (1:3) став останнім у складі донецького «Шахтаря» для 35-річного півзахисника збірної України Тараса Степаненка, який за 14 років провів у помаранчево-чорній футболці 439 поєдинків, забив 30 м'ячів та виграв 25 трофеїв, повідомила пресслужба клубу. Тепер футболіст продовжить кар'єру у клубі турецької суперліги «Еюпспор» (4-е місце).

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«Я вже говорив у роздягальні, у нас була прощальна промова для Тараса, — заявив після гри в Дортмунді головний тренер «Шахтаря» Маріно Пушич. — Який він неймовірний професіонал, який видатний спортсмен, яке це вражаюче досягнення — 14 років у клубі. Останній, хто грав на «Донбас Арені».

Але всьому хорошому колись приходить кінець. Частина мене дуже засмучена, тому що ми втрачаємо не лише великого професіонала, а й чудову людину. З іншого боку, я радий за нього, адже він хотів завершити кар'єру за кордоном, розпочати нову пригоду — і він на це справді заслужив".

Сам Тарас, який збирався з лопатою захищати сім'ю від окупантів, зізнався, що ще не награвся.

«У мене зараз на серці спокій, – сказав Тарас Степаненко. - Я вже не один тиждень переживав багато емоцій, зокрема сумних. Мені не так просто йти з моєї рідної команди. Вона завжди у мене в серці. Я завжди її любитиму, завжди буду за неї вболівати.

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Але настає час, коли треба щось міняти. Я для себе вирішив, що хочу ще пограти у футбол. Я дуже вдячний клубу, його президенту та керівництву, які пішли назустріч, відпустили та дали можливість ще насолоджуватися грою.

Чому вибрав саме Туреччину? Коли тобі 35 років, не можна сказати, що ти матимеш багато варіантів. А Туреччина – така країна, що не дивляться на паспорт. Вони просили дані про мою фізичну готовність, дивилися, як я виглядаю, розмовляли з моїми тренерами з фізпідготовки, з тренерами, які в мене були раніше, зокрема з Луческу. Тож Туреччина. Мені запропонували пограти. Я із задоволенням пограю.

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Адже я вже майже пів року не грав так, як раніше. Капітан команди – Матвієнко. Але я забрав капітанську пов'язку на згадку. Мені футболку подарували – поставлю в рамочку. Для мене це має велике значення. Життя минеться, а такі речі залишаться в пам'яті».

Додамо, що у складі збірної України півзахисник Тарас Степаненко 85 поєдинків, чотири рази вразивши ворота суперників.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар Георгій Бущан перейшов із «Динамо» до клубу з Саудівської Аравії.

Фото ФК «Шахтар»

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