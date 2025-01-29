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Спорт

«Динамо» продало воротаря збірної України в чемпіонат до Кріштіану Роналду (фото, відео)

19:21 29 січня 2025
Георгій Бущан

Воротар київського «Динамо» та збірної України Георгій Бущан, який одружився вдруге, успішно пройшов медогляд і підписав контракт із шестиразовим чемпіоном Саудівської Аравії «Аль-Шабабом», повідомляє офіційний сайт українського клубу.

За неофіційною інформацією, сума трансферу 30-річного голкіпера до клубу, де головним тренером працює знаменитий турок Фатіх Терім, а спортивним директором — володар «Золотого м'яча» чех Павел Недвед, становитиме 3 млн євро плюс бонуси. Контракт українця з шостою командою чемпіонату, де за «Аль-Наср» грає Кріштіану Роналду, розрахований на два з половиною роки.

Нагадаємо, що вихованець одеського футболу Бущан всю свою кар'єру провів у «Динамо», пропустивши у 177 матчах 164 голи (72 поєдинки «на нуль»). У воротарському светрі столичного клубу Георгій став чемпіоном України, дворазовим володарем Кубка країни та триразовим тріумфатором національного Суперкубка. У складі збірної України Бущан зіграв 18 матчів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію матчу Ліги Європи «Динамо» — РФШ.

Фото ФК «Аль-Шабаб», ФК «Динамо»

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