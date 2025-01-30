«Шахтар» програв у Дортмунді та залишився без Ліги чемпіонів: відеоогляди матчів 8-го туру

У середу, 29 січня, 18 поєдинками у містах Європи фінішувала групова стадія оновленої Ліги чемпіонів, за підсумками якої 8 клубів безпосередньо вийшли до 1/8 фіналу, а ще 16 команд зіграють стикові матчі. На жаль, «Шахтар», який переміг раніше «Брест» (2:0), після поєдинку в Дортмунді опинився серед 12 невдах турніру.

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Ліга чемпіонів. 8-й тур

«Боруcсія» (Дортмунд, Німеччина) — «Шахтар» (Донецьк, Україна) — 3:1

«Шахтар»: Різник, Азаров (Педро Енріке, 73), Матвієнко, Бондар, Вінісіус, Криськів (Степаненко, 89), Марлон (Бондаренко, 84), Судаков, Зубков, Педріньо (Невертон, 84), Кевін (Траоре, 73).

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Голи: Гірассі (17, 44), Бенсебайні (79) — Марлон (50).

І без того крихітні шанси команди Маріно Пушича на продовження боротьби в турнірі стали мікроскопічними, коли на 17-й хвилині оборона гірників проґавила випад дортмундців, і найкращий бомбардир «Боруссії» Гірассі переправив м'яч у сітку воріт Різника — 1:0.

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Не можна сказати, що донеччани після цього опустили руки — йшли вперед, намагалися забити. Але знову забила «Боруссія» — зусиллями нестримного гвінейця Гірассі, в активі якого вже 9 м'ячів у 9 матчах ЛЧ, — 2:0.

Вболівальники «Шахтаря», який найближчими днями, швидше за все, розлучиться зі Степаненком і Зубковим, злегка підбадьорилися на початку другого тайму, коли бразилець Марлон підловив голкіпера німців Кобеля на жахливій помилці — 2:1.

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Але останнє слово виявилося за «Боруссією». На 79-й хвилині Бенсебайні ефектно переграв Різника у ближньому бою — 3:1.

«Ювентус» (Італія) — «Бенфіка» (Португалія) — 0:2 (Павлідіс, 17, Кекчю, 80).

Лісабонці з українським голкіпером Трубіним у стартовому складі здобули сенсаційну перемогу в Турині.

«Барселона» (Іспанія) — «Аталанта» (Італія) — 2:2 (Ямаль, 47, Араухо, 72 — Лоуренсо, 67, Пашаліч, 79).

«Жирона» (Іспанія) — «Арсенал» (Англія) — 1:2 (Данжума, 28 — Жоржиньо, 38, з пенальті, Нванері, 42).

Півзахисник збірної України Циганков грав за господарів поля до 67-ї хвилини, а ось «канонір» Зінченко всю зустріч провів у запасі гостей.

«Брест» (Франція) — «Реал» (Іспанія) — 0:3 (Родріго, 27, 78, Беллінгем, 56).

«Зальцбург» (Австрія) — «Атлетико» (Іспанія) — 1:4 (Дагім, 90+1 — Сімеоне, 5, Грізманн, 13, 45+1, Льоренте, 63).

«Лілль» (Франція) — «Фейєноорд» (Нідерланди) — 6:1 (Сахрауї, 5, Траунер, 38, у свої ворота, 76, у свої ворота, Ганцко, 57, у свої ворота, Девід, 74, Кабелла, 80 — Хіменес, 14).

«Баварія» (Німеччина) — «Слован» (Словаччина) — 3:1 (Мюллер, 8, Кейн, 63, Коман, 84 — Толіч, 90).

«Манчестер Сіті» (Англія) — «Брюгге» (Бельгія) — 3:1 (Ковачич, 53, Ордоньєс, 62, у свої ворота, Савіньо, 77 — Оньєдіка, 45).

«Астон Вілла» (Англія) — «Селтик» (Шотландія) — 4:2 (Роджерс, 3, 5, 90+1, Уоткінс, 60 — Айда, 36, 38).

«Янг Бойз» (Швейцарія) — «Црвена Звезда» (Сербія) — 0:1 (Канга, 69).

«Байєр» (Німеччина) — «Спарта» (Чехія) — 2:0 (Вірц, 32, Телла, 64).

«Інтер» (Італія) — «Монако» (Франція) — 3:0 (Мартінес, 3, з пенальті, 16, 67). На 12-й хвилині вилучено Елебі («Монако»).

«Штутгарт» (Німеччина) — «ПСЖ» (Франція) — 1:4 (Пачо, 77, у свої ворота — Барколя, 6, Дембеле, 17, 35, 54).

ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — «Ліверпуль» (Англія) — 3:2 (Бакайоко, 35, Сайбарі, 45, Пепі, 45+6 — Гакпо, 28, з пенальті, Елліотт, 40). На 87-й хвилині вилучено Налло («Ліверпуль»).

«Динамо» (Хорватія) — «Мілан» (Італія) — 2:1 (Батуріна, 19, П'яца, 60 — Пулішич, 53). На 39-й хвилині вилучено Мусу («Мілан»).

«Штурм» (Австрія) — «Лейпциг» (Німеччина) — 1:0 (Маліч, 42).

«Спортинг» (Португалія) — «Болонья» (Італія) — 1:1 (Хардер, 77 — Побєга, 21).

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги чемпіонів. Кількість учасників основної стадії було збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (велася єдина турнірна таблиця). Кожна команда провела по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії одразу вийшли до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершили виступи у єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

Підсумкове становище команд:

Нагадаємо, що жеребкування пар 1/16 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 31 січня (початок — о 13:00), а самі поєдинки будуть зіграні 11/12 та 18/19 лютого.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію матчу Ліги Європи «Динамо» — РФШ.

Фото ФК «Боруссія»

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