Олексій Порошенко ще у 2019 році уклав контракт з міжнародною компанією і виїхав для роботи за кордон, — Ігор Головань

Поширений у ЗМІ допис політичного експерта Валентина Гладких про те, що старший син колишнього президента Петра Порошенка Олексій оштрафований за неявку до ТЦК, спростував адвокат Ігор Головань.

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У своєму блозі на «Українській правді» Ігор Головань повідомив, що Олексій Порошенко у липні 2014 року добровільно пішов служити в АТО, де був командиром мінометного розрахунку під Краматорськом. Для зменшення ризику тиску на батька з боку росіян у разі потрапляння в полон, Олексій служив під іншим прізвищем.

Після завершення парламентської каденції у 2019 році, Олексій Порошенко уклав контракт з міжнародною компанією і виїхав для роботи за кордон. Він був знятий з усіх видів обліку — військового, податкового, паспортного — більше 5 років тому. Посвідчення офіцера здане на зберігання в Печерський ТЦК Києва.

Як підкреслив Головань, керівництво ТЦК Печерського району було своєчасно повідомлене про це з наданням всіх необхідних документів. Таким чином, жодних підстав для направлення повістки Олексію Порошенку не було, що є порушенням законного порядку і перевищенням влади.

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Адвокат Головань зазначив, що звинувачення Олексія Порошенка в ухилянні від військової служби були створені штучно для політичної провокації. Тисячі українських чоловіків, що законно виїхали за кордон до 24 лютого 2022 року, перебувають в аналогічному статусі і не є порушниками закону.

На думку адвоката Ігоря Голованя, звинувачення Олексія Порошенка в ухилянні від військової служби були створені штучно, для чого Офісу президента довелося втягнути ЗСУ в політичні маніпуляції і змусити ТЦК порушити закон. Керівництво Печерського ТЦК знало, що за старою адресою Олексій Порошенко вже більше 5 років не проживає, тому направляти на цю адресу повістку не мало ні формального права, ні фактичних підстав.

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Ігор Головань вважає, що суспільству слід розуміти, що ТЦК було використане для політичного тиску на опозицію, що є підготовкою до виборів, яка активно ведеться Офісом президента. Як зазначив адвокат, діяльність Петра Порошенка та його родини дратує владу, оскільки саме влада має забезпечувати ЗСУ, натомість це робить лідер опозиції.

Адвокати Олексія Порошенка вже сплатили за нього штраф, але без визнання будь-якої вини з його боку, наголосив Ігор Головань. Вони також оскаржуватимуть в суді незаконні дії ТЦК та будуть вимагати від правоохоронних органів притягнення винних осіб до відповідальності за перевищення службових повноважень.

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Раніше повідомляли про те, що в парламенті спростили боротьбу з військовозобов’язаними, які ухиляються від свого обов’язку захищати Україну від російської агресії і тепер штрафи ухилянтам будуть виписувати по-новому.

Фото з Вікіпедії

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