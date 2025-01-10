Рада спрощує боротьбу з ухилянтами: штрафи виписуватимуть по-новому

Восени минулого року було затверджено правило: якщо військовозобов'язаний не з'явиться на пошту для отримання рекомендованого листа-повістки від ТЦК протягом трьох днів, то Територіальний центр комплектації має право винести постанову про накладання штрафу.

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Втім, як пише «Судово-юридична газета», в Раді зробили крок до спрощення механізму притягнення до відповідальності ухилянтів. Йдеться про статті 210 та 210−1 КУпАП — порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію.

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Так, в прєкті закону за номером 12093, що був ухвалений у першому читанні, повернення виклику ТЦК з відмітками про невручення чи відмову в отриманні є підставою винесення постанови про «заочний штраф» без складання протоколу.

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«Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210−1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику або про повернення виклику з відмітками про невручення чи відмову в отриманні», — йдеться у законопроекті.

В цьому ж документі є й положення щодо 50-відсоткової знижки, якщо військовозобов'язаний добровільно визнає порушення та сплатить штраф від ТЦК. Нагадаємо, що штраф за неуточнення персональних даних у строк 60 днів без поважних причинскладає від 17 000 грн до 25 500 грн. А за даними авторів проєкту закону, минулого року не уточнили свої дані понад 6 млн військовозобов’язаних українців.

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«Оскільки передбачається, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету, то очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов’язаних громадян. Крім цього, процедура подання заяви та сплати штрафу через Електронний кабінет надасть можливість скористатися „знижкою“ у 50% від розміру накладеного адміністративного стягнення», — пояснюють автори законопроєкту.

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Нагадаємо, що раніше Верховний суд України постановив, що повістка не може бути оскаржена в суді, бо вона є лише засобом оповіщення, а обов'язок громадянина з`явитися за викликом установлений законом. Таке рішення було ухвалено у справі, яка стосувалася оскарження в судвому порядку повістки, направленої військовозобов'язаному ТЦК та СП. Судді дійшли висновку, що самі по собі дії ТЦК «не свідчать про факт порушення суб`єктом владних повноважень прав, свобод або інтересів позивача». І що це не може бути предметом розгляду та оцінки в порядку адміністративного судочинства. Втім, факти, які виклав у заяві позивач, «можуть бути предметом перевірки судом у межах відповідного кримінального провадження».

Фото Pixabay

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