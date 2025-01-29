Усе майно сина Петра Порошенка Олексія було заарештоване внаслідок несплати штрафу у розмірі 25,5 тис. грн, виписаного за неодноразове ігнорування сином олігарха повісток до ТЦК. Відповідну постанову опублікував політичний експерт Валентин Гладких.

ВІДЕО ДНЯ

«Син маминої подруги, а точніше, мажор татової імперії Олексій Порошенко так хотів захищати країну, що втік від війни аж в Британію, де ховається і досі. Весь цей час, поки «воїн» Порошенко сидів в окопах лондонського котла, йому надходили повістки до ЗСУ. Звісно, він їх не помічав. За це Олексія ще 8 січня Печерський районний ТЦК у Києві оштрафував на 25 500 грн. В постанові було чітко вказано: якщо не заплатить за 15 днів, то сума штрафу подвоюється. Що, власне, і сталася. Бо «ухілєс"-мільярдер проігнорував вимоги закону. І ось 28 січня 2025 року державна виконавча служба Печерського району столиці постановила тепер вже примусово стягнути з Порошенка Олексія Петровича на користь держави адміністративний штраф у розмірі 51 000 грн. А поки не сплатить — накласти арешт на все майно боржника», — пише Гладких та наводить відповідну постанову.

З урахуванням виконавчого збору та інших витрат остаточна сума штрафу склала трохи більше як 56 тис. грн.

РЕКЛАМА

«Важливий сам прецедент — одного з найбагатших людей країни (а саме на Порошенка-молодшого записано статків на майже 1,2 млрд доларів) держава змушує виконувати законодавство. І карає за ухиляння від армії, поки вся країна захищається від ворога. Тож наслідки для ухилянта будуть з часом погіршуватись», — відзначає експерт.

Гладких наголошує, що син Петра Порошенка Олексій, попри заяви його батька, уникає військової служби вже тривалий час.

РЕКЛАМА

«У 2015 році Петро Олексійович розповідав, що його старший син воював під Іловайськом. Тоді журналісти та військові назвали це брехнею. Так що фактично Олексій ховається від ЗСУ вже понад 10 років. Виявився ще тим „воякою“. Як там кажуть: в Лондоні татові ласощі їсть емігрант, але в Україні він — ухилянт. Яблуко від яблуні… Чи як там кажуть у таких випадках?» — резюмує Гладких.

Як відомо, зараз триває національний збір підписів громадян під петицією з вимогою накласти санкції на Петра Порошенка як політика та діяча, який підозрюється у державній зраді, торгівлі з рф у війну. За декілька днів зібрано майже 10 тисяч голосів з необхідних 25 тис. Збір підписів проходить на сайті петицій.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що Порошенко став тополігархом, але записав мільярд на сина, щоб не шокувати українців.

439

Читайте нас у Facebook