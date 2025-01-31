Непорозуміння у минулому: Ольга Сумська про конфлікт з сестрою

Відома акторка Ольга Сумська, яка раніше зізнавалася у проблемах у родині, звернулася з проханням до мережі. На своїй сторінці Ольга виклала стару світлину, на якій вона разом зі своєю сестрою, акторкою Театру імені Івана Франка Наталею Сумською. Відомо, що декілька років сестри не спілкувалися, через родинний конфлікт.

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«Знайшла чудове, рідкісне фото в скрині у матусі, — написала Ольга. — Може знайдеться фотограф? Буду вдячна!«

Виявилося, що фото у газеті було зроблено під час кінофестивалю «Стожари» у девʼяностих роках. Ольга вважає, що завдяки розголосу, можливо, знайдеться і плівка того часу.

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«Можливо фото „завіруситься“, і знайдеться фотограф, який зберігає ті унікальні фото», — зізналася Сумська проєкту ЖВЛ (1+1).

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Також акторка повідомила, що конфлікт з сестрою вирішено, і зараз вони спілкуються.

«Спілкуємося, — розказала Ольга. — Думаю, що всі ті непорозуміння у минулому. Нехай Господь нас єднає заради миру у родині. Наталка — моя друга мама, моя хресна мама у кіно. Нехай Господь нас єднає якомога більше і частіше. Не треба ніколи накопичувати негатив. Зараз відповідальний час, все залежить від нас, що ми передаєм нашим дітям і онукам. Мрію зібратися за родинним столом».

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Нагадаємо, на початку великої війни племінник Ольги Сумської Вʼячеслав Хостікоєв звинуватив доньку акторки Антоніну, яка живе на росії, у тому, що вона не була на похороні бабусі.

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