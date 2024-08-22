«Ми мали бути разом»: Ольга Сумська зізналась у проблемах в родині

Популярна акторка Ольга Сумська зізналась, що не спілкується зі своєю старшою сестрою, акторкою Наталею Сумською та її родиною. Відомо, що на початку великої війни племінник Ольги Вʼячеслав Хостікоєв звинуватив її доньку Антоніну, яка живе на росії, у тому, що вона не була на похороні бабусі. Але Сумська зауважила, що і його також не було на похованні.

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— Ми ховали її втрьох, — згадала Ольга у проєкті «ЖВЛ». — У найстрашніший день ми мали бути разом.

Сумська каже, що колись напише мемуари про те, що пережила і що насправді трапилось у її родині.

— Я мрію про те, щоб поспілкуватися з сестрою, — каже Ольга. — Я відкрита до спілкування і завжди була. Я знаю, чому так склалось, але не буду це озвучувати, на відміну від родичів.

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Сумська згадала, як під час нагородження лауреатів Шевченківської премії у залі театру Івана Франка вона зустрілася з сестрою Наталею.

— Всі вітаються, а сестра не повертає голови, — згадує акторка. — І це всі бачать. Як можна це сприймати?! Це боляче. Я готова спілкуватись, я люблю її, як і раніше. Це та людина, яка привела мене у цю професію. Це моя друга мама.

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Сумська зізнається, що вже звикла до хейту, хоча її немає у чому звинувачувати.

— Моє ім'я викликає резонанс, але я навчилася абстрагуватися, — розповіла Ольга. — Наскільки це нелегко спочатку було. У кожного є помилки, але головне — те, яким ти є зараз. Сьогодні я в Україні, волонтерка і це найдорожче у моєму житті.

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Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» зірка серіалу «Лікарка за покликанням» розповіла про виклики під час великої війни.

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