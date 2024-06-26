«Не чуємо один одного»: Вʼячеслав Хостікоєв про скандал з Ольгою Сумською

Популярний український актор театру імені Івана Франка, зірка «Конотопської відьми» Вʼячеслав Хостікоєв — син відомих акторів Анатолія Хостікоєва та Наталі Сумської — зізнається, що велика війна багато чого змінила у житті його сім'ї. Особливо це стосується спілкування з рідними, навіть, на особистих подіях.

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«Мама, тато знають безліч пісень українських, — розповів Вʼячеслав у проєкті „ЖВЛ“. — Кожного дня народження вони заводили співи. Навіть, коли ми були на гастролях, де збиралася вся наша велика родина — тітка, бабуся, дідусь. Бувало, сварилися, потім сідали, насуплені і… пішла пісня. І так ми мирились. На жаль, так, напевно, вже не буде».

Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення Вʼячеслав висловив свою позицію щодо двоюрідної сестри Антоніни Паперної, яка зараз проживає на росії. Її мати, Ольга Сумська, різко відреагувала на слова племінника. І досі вони не порозумілися.

Ольга Сумська з донькою Антоніною

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«Якщо у майбутньому ми зможемо до чогось дійти, якогось миру, порозумітися, було б непогано, — сказав актор. - У мене це не так уже болить, бо я просто це прийняв. Ми не чуємо один одного і не хочемо розуміти. Кожен залишився при своїй думці. Хай і залишається так, як є».

Хостікоєв зізнався, що зараз він поставив «на стоп» зйомки у кіно та займається акторським дубляжем. Планує участь у волонтерських виставах та наближає перемогу.

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«Щоб, нарешті, ця вся навала залишила нас в спокої, — сказав Вʼячеслав. — Щоб ми мали можливість виплакатися, оплакати всіх, кого з нами більше немає, і починати відновлюватись. Чекаю того моменту».

«ФАКТИ» писали про одруження популярного актора та військового Юрія Феліпенко.



На фото у заголовку Вʼячеслав Хостікоєв з Наталею Сумською та коханою Анастасією Рулою

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