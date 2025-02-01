Морози наближаються: коли в Україну прийде обіцяне синоптиками похолодання

«Майже квітнева» погода, яка встановилася останніми днями в Україні, невдовзі зміниться більш прохолодну.

«Вихідними ще позаглядаємо на „плюси“, хоча й скромніші, а вже з початку тижня почнемо синоптичні пірнання нижче нуля — очікується похолодання», — прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

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Так, в суботу та неділю, 1 та 2 лютого, максимальна температура повітря очікуватиметься на рівні +1+6 градусів, у південній частині в суботу буде тепліше — в межах +8+12 градусів.

1 лютого дощі пройдуть у центральних областях, на півдні та сході, на заході та півночі — хмарно. В Карпатах можливий мокрий сніг.

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У Києві 1−2 лютого переважатиме хмарна погода, без істотних опадів. У суботу очікується в столиці +5 градусів, у неділю +3 градуси.

«Як і більшості областей України, в Києві також холоднішатиме до „мінусів“. За попередніми прогнозами, діапазон денної температури орієнтовно від 3 морозу до 3 тепла, а вночі (ближче до середини тижня) -3−8 градусів, при проясненнях можливо на пару градусів нижче», — додала синоптикиня.

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За словами метеоролога Ігоря Кібальчича, похолодання в Україні обумовить антициклон, який формується над Скандинавським півостровом. Він сприятиме поширенню холодних повітряних мас у більш південні широти.

«В результаті такого процесу, територія нашої країни опиниться під впливом холодного повітря і північно-західного вітру, тому температура поступово знизиться на 3 — 6 °C. Місцями пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу», — зазначив він.

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Субота, 1 лютого:

У західних областях вночі та вранці місцями очікується невеликий сніг / мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. Вітер переважно західного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме −2…+3 °С, вдень 0…+5 °С. У Карпатах вночі −2…−7 °С, вдень близько 0 °C.

У північних областях очікується хмарна погода, без істотних опадів. Лише вдень на Сумщині пройдуть дощі. Вітер вночі змінних напрямків, 3 — 8 м/с, вдень північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, вдень +2…+7 °С.

У центральних регіонах країни протягом доби спостерігатимуться дощі, вдень у Черкаській та Кіровоградській областях можливий мокрий сніг. Вітер вночі південний, 3 — 8 м/с, вдень південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +2…+7 °С, вдень +5…+10 °С.

У південній частині України та Криму пройдуть невеликі, часом помірні дощі. Подекуди можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень західної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень +6…+11 °С, у внутрішніх районах Криму до +13 °С.

У східних областях утримається погода без істотних опадів, лише вдень на Харківщині пройдуть дощі. Вітер південної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі складе 0…+5 °С, вдень +3…+8 °С.

Неділя, 2 лютого:

У західній частині країни вночі без опадів, вдень місцями пройде невеликий сніг / мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −4…+1 °С, вдень 0…+5 °С. У Карпатах вночі −4…−9 °С, вдень −3…+2 °С.

У північних областях вночі місцями можливий невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме −3…+2 °С, вдень −1…+4 °С.

У центральних областях вночі місцями пройде невеликий дощ із мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме −2…+3 °С, вдень +1…+6 °С.

У південних регіонах очікується погода без істотних опадів, лише вночі у Криму місцями пройде невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −1…+5 °С, вдень +2…+7 °С.

У східних областях вночі пройде дощ із переходом у мокрий сніг, місцями спостерігатиметься налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме −1…+4 °С, вдень 0…+5 °С.

Раніше синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха прогнозувала, що з 2 лютого вночі та вдень на заході та півночі похолоднішає до -3 градусів. Але, загалом, лютий 2025 року може виявитися на кілька градусів теплішим за кліматичну норму.

Фото Pixabay

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