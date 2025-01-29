«Мінуси» повернуться раптово: в Українському гідрометцентрі склали новий прогноз

Майж е весняна погода, яка встановилася зараз в Україні, утримається до кінця січня. Спочатку похолодання буде не дуже відчутним, але з 2 лютого вночі та вдень години на заході та півночі похолод нішає до -3 градусів (на решті території країни поки буде +6 градусів (лише на Закарпатті та на півдні — до +9 градусів).

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Такий прогноз погоди на кінець січня — початок лютого в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA озвучила синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

За її словами, 2 лютого у західних, північних та центральних областях очікується невеликий сніг, а на сході та південному сході — мокрий сніг.

А 1 лютого можливі помірні дощі, у західних областях — невеликий мокрий сніг і дощ.

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В цілому ж лютий 2025 року може виявитися на кілька градусів теплішим за кліматичну норму.

«Температури коливатимуться біля позначки 0 градусів, при цьому опадів може бути значно менше, ніж у січні», — говорить синоптикиня.

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Як відомо, раніше фахівці Українського гідрометцентру прогнозували, що середня місячна температура повітря у січні становитиме 0…-3 градусів, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях — 0…+2 градусів, що на 1,5−2 градусів вище за норму. Тобто реальне потепління перевершило очікування.

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