У Прикарпатті — до плюс 16: в останній тиждень січня синоптики обіцяють українцям погоду, «як у квітні»

Якщо погоду на минулому тижні метеоролог Ігор Кібальчич порівнював з погодою у березні чи листопаді, то цієї сімденки температурне тло нагадуватиме, скоріше, початок квітня, а не середину зими.

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«На межі січня та лютого у нашій країні встановиться рекордно тепла погода», — зазначив він та пояснив, що такі погодні умови обумовлює надходження аномально теплого повітря з країн Балканського півострова, а також зі східної частини Середземного моря.

Так, середні показники температури перевищуватимуть кліматичну норму на 7 — 12 °C, а в денні години не виключено досягнення рекордів максимальної температури.

«Таким чином, характер погоди нагадуватиме скоріше початок квітня, ніж маківку зимової пори року. Карта середньої аномалії приземної температури з 27 січня по 3 лютого демонструє безпрецедентне тепло по всій Східній та Південно-Східній Європі», — додав Кібальчич.

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Погодна карта зі сторінки Ігоря Кібальчича



У понеділок, 27 січня, на всій території України очікується аномально тепла та суха погода, без опадів. Вітер південний, 7 — 12 м/с, у Карпатах пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме −1…+6 °С, вдень +5…+10 °С, у південних, західних та місцями центральних регіонах +10…+14 °С.

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Прогноз погоди на 27 січня. Фото Укргідрометцентру

У вівторок, 28 січня, в Україні утримається тепла погода, без опадів на всій території. Вітер південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +1…+6 °С, у західній частині місцями +7…+10 °С; вдень повітря прогріється до +7…+12 °С, у південних та західних регіонах (особливо на Прикарпатті) +13…+16 °С.

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Прогноз погоди на 28 січня. Фото Укргідрометцентру

У середу, 29 січня, у західних областях пройдуть дощі, на решті території країни без опадів. Вітер переважатиме південної чверті, 7 — 12 м/с, на півдні місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С, вдень +7…+13 °С, у внутрішніх районах Криму +14…+19 °С.

Прогноз погоди на 29 січня. Фото Укргідрометцентру

У четвер, 30 січня, у західних регіонах очікуються помірні дощі, у Карпатах із мокрим снігом. На решті території України опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями туман. Вітер на Лівобережжі України південної чверті, у решті регіонів змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+7 °С, вдень +6…+11 °С, у південній частині та Криму +12…+15 °С, у західних областях +2…+7 °С.

Прогноз погоди на 30 січня. Фото Укргідрометцентру

У п'ятницю, 31 січня, у західних та північних областях пройдуть помірні, подекуди значні дощі. У решті регіонів без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +1…+6 °С, вдень +7…+12 °С, у західних та північних регіонах +2…+7 °С.

Прогноз погоди на 31 січня. Фото Укргідрометцентру

У суботу, 1 лютого, у північних та центральних областях країни пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. На решті території України погода очікується без істотних опадів. Подекуди можливі тумани. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах 0…+6 °С, вдень +3…+8 °С, на півдні +6…+11 °С.

У неділю, 2 лютого, невеликий дощ із мокрим снігом очікується у північних, центральних та східних регіонах, на решті території країни переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −1…+4 °С, вдень +2…+7 °С, на півдні Одещини до +10 °С.

Раніше синоптик не виключав, що у південних та західних областях денні показники температури повітря можуть досягати рекордних значень у неділю, 26 січня.

Фото Pixabay

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