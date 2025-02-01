Легенда Формули-1 зробив пропозицію чарівній моделі, котра молодша за нього на 24 роки (фото)

Віцечемпіон Формули-1, знаменитий шотландський автогонщик 53-річний Девід Култхард, який свого часу гуляв на весіллі колишньої учасниці Spice Girls Джері Холліуелл, зробив пропозицію руки і серця своїй приголомшливій коханій — 29-річній шведській моделі СІгрід Сільверсанд, повідомляє The Sun.

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Про те, що переможець 13 етапів Гран-прі вирішив порвати з холостяцьким життям після чотирьох років стосунків, проговорився колишній керівник команди Формули-1 Едді Джордан.

Ексбос «Джордана» розповів, що Девід покликав заміж шведську красуню під час романтичної відпустки на Маврикії.

«Я повинен передати особливі привітання моєму старому приятелю Девіду Култхарду, який щойно втік на Маврикій і побрався зі шведською моделлю, яка на 24 роки молодша за нього! Вона вища за нього, і я намагаюся нагадувати Девіду про це так часто, як можу», — розповів з усмішкою Едді Джордан .

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Нагадаємо, що у 2022 році Девід Култхард після дев'яти років шлюбу розлучився зі своєю першою дружиною — бельгійською журналісткою Карен Міньє, яка працювала на перегонах Формули-1. У листопаді 2008 року у пари народився син Дейтон.

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До речі, ще до шлюбу Девід ледь не загинув в авіакатастрофі. У 2000 році у невеликого літака, на якому Култхард летів з тодішньою дівчиною Хайді Вічлінські, спалахнув один із двигунів, і при спробі здійснити аварійну посадку в аеропорту Ліона літак отримав серйозні пошкодження. Однак, хоча обидва пілоти загинули, Девід і Хайді відбулися легкими пораненнями і змогли швидко вибратися з літака.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дочка легендарного гонщика Формули-1 Міхаеля Шумахера оголосила про вагітність і назвала стать майбутньої дитини.

Фото Instagram

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