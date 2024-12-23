Донька Шумахера оголосила про вагітність і назвала стать майбутньої дитини (фото)

Дочка легенди Формули-1 Міхаеля Шумахера, 27-річна чемпіонка світу з кінного спорту Джина-Марія, яка відгуляла у вересні весілля в сімейному маєтку на Мальорці, чекає на народження первістка. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, уточнивши, що у квітні 2025-го має народитися дівчинка.

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«З нетерпінням чекаю на прибуття нашої маленької дівчинки», — написала Джина під фото, на якому зображені маленького конячка, що стоїть поруч із сідлом, рожеві повітряні кулі та маленькі ковбойські чоботи. На другому знімку з тими ж краєвидами дочка легендарного гонщика повідомляє, коли очікується потомство. Поруч із маленьким конем розміщена табличка з написом: «Моя нова наїзниця приїде у квітні 2025 року».

Під постом, зрозуміло, з'явилися численні коментарі, в яких вітають спортсменку з майбутнім поповненням у сім'ї. Серед інших Джину привітав її 25-річний брат Мік Шумахер, який свого часу закрутив роман із красунею-моделлю. «Так схвильований», — написав він і додав серденько.

Нагадаємо, що майбутній дідусь Міхаель Шумахер ще у 2013 році отримав дуже тяжку травму голови під час катання на лижах в Альпах і з того часу жодного разу не з'являвся на людях.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що брат Міхаеля Шумахера зізнався, що він гомосексуаліст.

Фото Instagram, mschumacher.ucoz.com

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