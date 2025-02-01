«Безпомічність» Овнів, успіх Близнюків і втрата Водоліїв: прогноз карт Таро на неділю, 2 лютого

Фахівці з гадання на картах Таро склали рогноз на неділю, 2 лютого 2025 року. Карти обіцяють доленосні події для багатьох знаків Зодіаку, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — Шістка Мечів

Козерогів чекають зміни, які можуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми. Вони можуть вирушити в подорож або зважитися на зміни, на які давно чекали.

Водолій — Десятка Мечів

Водоліїв чекає втрата, розставання чи болісне усвідомлення, що щось більше не працює. Їм треба бути обережними у своїх словах та вчинках.

Риби — Імператор

Від Риб сьогоднішній день вимагатиме чіткості, дисципліни та вміння брати на себе відповідальність. Їм треба діяти впевнено та не боятися труднощів.

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Овен — Вісімка Мечів

Овнам сьогоднішній день може принести відчуття обмеженості та безпорадності. Їм треба взяти ситуацію під контроль та припинити ігнорувати свої проблеми.

Телець — Дев'ятка Денаріїв

У Тельців з'явиться можливість розслабитися та відчути задоволення від своїх досягнень. Головне — не забувати, що будь-який успіх потребує постійної підтримки.

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Близнюки — Туз Денаріїв

Близнюків чекає успіх і початок нового успішного етапу в житті. Цього дня у них з'явиться можливість покращити своє фінансове становище та зміцнити здоров'я.

Рак — Маг

Ракам потрібно буде проявити силу волі, логіку та харизму. Їм слід вірити в себе та використовувати всі ресурси, які вони мають.

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Лев — П'ятірка Жезлів

На Левів чекають конфлікти та конкуренція. Їм доведеться доводити свою правоту та боротися за своє місце під сонцем. Ці випробування допоможуть стати сильнішими.

Діва — Дама Кубків

На Дів чекає день, наповнений інтуїцією, мудрістю та глибокими усвідомленнями. У їхньому житті може з'явитися людина, яка дасть їм важливу пораду.

Терези — Дама Мечів

Терезам доведеться зробити важливий вибір, який вимагатиме від них логіки та холодного розрахунку. Цей день може стати для них кроком у нове життя.

Скорпіон — Сонце

Скорпіонам сьогоднішній день принесе почуття щастя та задоволеності, а також можливість поділитися своєю енергією з оточуючими.

Стрілець — Колісниця

Стрільці сьогодні мають можливість зробити вирішальний крок до виконання своїх бажань. Це день активності, сміливих рішень та прогресу.

Як писали «ФАКТИ», раніше фахівці зі східних прогнозів склали гороскоп на наступний тиждень.

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