Фахівці зі східних прогнозів склали гороскоп на тиждень із 3 по 9 лютого 2025 року, пише slovofraza.com.

Щур

Щурам важливо менше обдумувати та більше діяти. Це наблизить реалізацію планів. Дані раніше обіцянки слід виконати.

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Бик

Бикам слід виявляти обережність під час прийняття важливих рішень, особливо у неоднозначних ситуаціях. Краще покладатися на власну думку, а не на чужі поради.

Тигр

Тиграм потрібно витратити час на пошук другої половинки та встановлення корисних зв'язків. Час також сприятливий для позбавлення від шкідливих звичок.

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Кролик

У Кроликів настає вдалий момент для відпочинку та спілкування з близькими людьми. Працювати треба без надмірних навантажень.

Дракон

Драконів очікують незначні турботи, пов'язані з будинком та роботою. Трохи терпіння та обачності допоможуть впоратися з цими завданнями легко та без стресу.

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Змія

Зміям потрібно перестати приймати бажане за дійсне, особливо у сфері кохання. Варто дивитися на речі реалістично і не дурити себе хибними очікуваннями.

Кінь

Коням важливо прислухатися до своїх відчуттів та інтуїції, адже вона буде особливо гострою цього тижня. Це чудовий час для того, щоб спробувати себе у новій справі.

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Коза

Козам потрібно зосередитися на роботі та фінансах. Їм можна дозволити собі трохи хитрості та нестандартного підходу. Впевненість у собі відіграватиме вирішальну роль.

Мавпа

Для Мавп настає слушний момент, щоб налагодити стосунки з оточуючими. Тиждень також сприятливий для саморозвитку: можна розпочати вивчення іноземних мов або освоєння нових навичок.

Півень

У Півнів тиждень обіцяє бути насиченим подіями, деякі з яких здадуться неприємними. Однак у них можна побачити нові можливості.

Собака

Собаки зможуть позбутися тривожних думок та негативних настроїв. Цього тижня вплив долі буде особливо відчутним. Головне — не пропустити важливі деталі та бути уважними до дрібниць.

Свиня

Свиням у особистих стосунках не варто ускладнювати спілкування гарними фразами чи складними поясненнями. Той самий принцип варто застосовувати у діловій сфері.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали два знаки Зодіаку, які зможуть розбагатіти у лютому.

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